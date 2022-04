“La próxima es sin llorar porque los vamos a matar”: Hija de Sarika Rodrik por asalto en tienda de lujo

Nicole Rosenberg, la hija de la dueña de la tienda de lujo Sarika Rodrik, habló de la seguridad del comercio, luego de que el local sufriera un segundo asalto en menos de una semana.

La mujer pidió ayuda al Gobierno, asegurando que ellas también son dueñas de una pyme.

“Nosotros también somos Pymes. Aparentamos ser una tienda de lujo, trabajamos para un cierto segmento, pero somos Pymes. ¿Qué ayuda nos va a ofrecer a las Pymes? ¿Cómo va a poner seguridad y cómo va a volver a ordenar este país?”, aseguró Rosenberg.

“Todas las Pymes necesitamos volver a trabajar. Nos tocaron dos años de pandemia, un estallido social y estábamos empezando a vender la ropa de invierno y se llevaron toda nuestra mercadería”, señaló.

En esa línea, Nicole Ronsenberg aseguró que “somos Pyme al igual que todas las otras Pymes. Y yo me quiero sentar en la mesa de trabajo con las otras Pymes para trabajar. Y también quiero toda la ayuda social del Gobierno, porque también me la merezco. También somos personas de esfuerzo. Que estemos en Las Condes no significa que no seamos personas de esfuerzo”.

“Vamos a defendernos porque es nuestro local”

La hija de la tienda de lujo fue enfática al señalar que buscarán defenderse ante un nuevo asalto en Sarika Rodrik. “Vamos a defendernos porque es nuestro local y es nuestro lugar de trabajo. No hay derecho a llegar y entrar de esa forma”.

“Vamos a salir adelante después de este robo, pueden volver a entrar a robar 10 veces más, pero la próxima es sin llorar, porque los vamos a matar”, agregó Nicole Rosenberg.

“Es pérdida para el país también”

La dueña del local, Sarika Rodrik sostuvo que “es pérdida para el país también, porque lo que me pasó a mí también te puede pasar a ti, a todos nosotros, a todo el mundo”.

Mientras que al ser consultada por los posibles clientes al interior de la tienda al momento del asalto respondió que “eso da lo mismo. No va a cambiar el hecho. El hecho es triste, los detalles no son nada”.