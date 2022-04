Concejal de Maipú denuncia que Cathy Barriga habría gastado más de $7 millones en aros de perla

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, nuevamente fue puesta en entredicho por parte de un funcionario del municipio, luego que el concejal Bladymir Muñoz denunciara este jueves que en la administración de la anterior edil de la comuna se realizaron compras por más de siete millones de pesos en aros de perla y otros tres millones de pesos en chaquetas de un solo uso.

El exministro del Interior y el exfiscal nacional Sabas Chahuán se sumaron al directorio del club árabe.👇https://t.co/K4Mc5tor8V — Publimetro (@PublimetroChile) April 29, 2022

Fue en sus redes sociales que el concejal presentó una serie de órdenes de compra realizadas en el municipio, y autorizadas por la administración de Barriga, para la adquisición de 10 mil aros de perla, cuyo valor alcanzó a los $7,4 millones, y una serie de chaquetas de un solo uso, por un precio que llegó a los $3 millones.

La denuncia en contra de Cathy Barriga

“Sabemos que la municipalidad de Maipú pasa por un déficit financiero y todas las semanas nos encontramos con bodegas que nos recuerdan el mal uso de recursos públicos y sus consecuencias. En este caso, 10 millonnes de pesos en aros de perla comprados en gestión anterior, por $7.400.000, o chaquetas de un solo uso por 3 millones de pesos”, denunció Muñoz en su cuenta oficial de Twitter, en la que además publicó un video donde calificó de “absurdo” el gasto ejecutado por Barriga.

LEE MÁS: Cathy Barriga se destapó en Instagram con un osado baile y topless

LEE MÁS: Cathy Barriga ganó juicio por injurias y calumnias a exconcejal de Maipú

“Hemos estado fiscalizando, hemos ido a bodegas y todas las semanas encontramos cosas nuevas. Generalmente no lo subimos, porque creemos que no es importante visibilizar, pero lo de hoy creo que raya en lo absurdo (...) aritos de perla de fantasía en los que se gastaron $7.400.000 millones en 10 mil. Estos son los que quedaron en una bodega, no sabemos si hay más, porque seguimos descubriendo”, expuso el concejal, quien explicó que esta denuncia la realizó porque como concejal debe cumplir con su rol fiscalizador.

Sabemos que @Muni_Maipu pasa por un déficit financiero y todas las semanas nos encontramos con bodegas que nos recuerdan el mal uso de recursos públicos y sus consecuencias. 10mil aros de perla comprados en gestión anterior, por $7.400.000.- o chaquetas de un solo uso por 3mill. pic.twitter.com/zvr1pIEfSR — Bladymir Muñoz (@Bladymir_) April 28, 2022

“Para que los vecinos de la comuna se sigan enterando en qué se gastaron los recursos municipales”, dijo.

El caso, por cierto, generó revuelo en la red social y fue abordado por el matinal “Buenos días a todos”, de TVN, donde el concejal entregó más detalles respecto del responsable directo de la compra.

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, precisó que “lo que estamos pidiendo es que el vaya a...👇https://t.co/6Mr7f9CV5j — Publimetro (@PublimetroChile) April 29, 2022

“No hay un respaldo sobre a quién se los entregaron, algo que la Contraloría determina irregular. Toda compra del municipio debe ir con una lista de quiénes lo recibieron”, explicó.

“Una vez que eso se resuelva, el municipio podrá determinar cuál será su uso”, finalizó.