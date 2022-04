Estalló Twitter con la respuesta de Gore de Coquimbo a presidente regional de la UDI

El polémico tuit de respuesta que el Gore de Coquimbo realizó en contra del presidente regional de la UDI, Óscar Tapia, para defenderse de las críticas que el dirigente político les hizo por el error de publicar la foto de la actriz Daniela Palavecino en su saludo por un nuevo aniversario de Carabineros, remeció las redes sociales.

La fotografía fue publicada por la Gobernación Regional de Coquimbo.👇https://t.co/CnKWiCZBNG — Publimetro (@PublimetroChile) April 28, 2022

Esto, luego que la autoridad regional decidiera eliminar de su TL de tuiteos la polémica publicación.

La polémica por respuesta de Gore de Coquimbo

“Hola Óscar Tapia, presidente Regional de la UDI. Nos parece más ‘IMPRESENTABLE’ que nuestro Gobierno Regional haya perdido $10 mil millones bajo la administración de la exintendenta @lupipinto (Lucía Pinto, UDI). Un error gráfico lo comete cualquiera, pero el #PAPAYAGATE (...) ¡Saludos!”, fue la respuesta que abrió el debate tuitero luego de la crítica que Tapia hiciera al Gore en su cuenta de Twitter.

La respuesta del Gore de Coquimbo a Óscar Tapia. Fuente: Twitter.

“Impresentable que @gorecoquimbo salude a Carabineros con imagen de un personaje de teleserie. Falta el respeto a la institución y demuestra la falta de prolijidad del equipo de la Gobernadora KN (Krist Naranjo)”, remarcó el dirigente gremial.

Las respuestas a la polémica llegaron en grandes cantidades en la red social, donde usuarios de Twitter defendieron y criticaron la reacción del Gore hacia Tapia en uno de los canales oficiales de la institución.

El tuit de Óscar Tapia. Fuente: Twitter.

“Que el @gorecoquimbo responda de esta forma es una pésima señal, debe estar a la altura y claramente sigue demostrando que no lo está”, cuestionó el usuario @pabloargandona, mientras que @cortesalvrado señaló que “@gorecoquimbo todavia no puede creer esto, hay miles de imágenes de Carabineros y hacen esto”.

El apoyo a la decisión de la autoridad regional, de usar su plataforma oficial para contestarle al militante de la UDI, también recibió apoyos.

Como el @leyton_denisse, que señaló “jajajajá, punto y set para la respuesta del gobierno regional”; o el de @CatutoHerrera, quien afirmó que “al menos la actriz no a cagado a nadie, no a robado a nadie, a nadie a dejado ciegos, a nadie a matado ni vejado en sus derechos humanos (...) me parece excelente la foto, es lo menos violento que hay”.

No corresponde pero igual fue un K.O. — Alexander 🌳 (@DonAlexs) April 28, 2022

Que el @gorecoquimbo responda de esta forma es una pesima señal, debe estar a la altura y claramente sigue demostrando que no lo esta.

Polémica por respuesta de cuenta oficial del Gobierno Regional a critica realizada por un dirigente UDI via @MiRadiols https://t.co/ZDRsVWh2PV — Pablo Argandona M. (@pabloargandona) April 28, 2022

@gorecoquimbo todavia no puede creer esto hay milles de images de carabineros y hacen esto 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/x1fMAG29eJ — GLADYS CORTES ALVRADO (@cortesalvrado) April 28, 2022

el nivel de respuesta de las cuentas OFICIALES de @gorecoquimbo patéticos. despues borran las publicaciones. pic.twitter.com/mAG81w6y3l — Talinostán 🇨🇱 (@talinostan) April 28, 2022