Tere Marinovic envía mensaje a “activistas del indigenismo”: “Todos tenemos ancestros, los que no formamos parte de su comunidad no venimos de Marte”

La convencional Tere Marinovic, subió este viernes un video a su cuenta de Instagram, para comentar la sesión de pleno que se estaba llevando a cabo.

“Estamos ahora en una sesión de pleno, la última vez que los activistas del indigenismo hablan de las momias que están expuestas por el mundo entero, que son parte de sus ancestros, de sus orígenes”, comenzó.

”Entonces ya estamos hablando, no son en realidad ancestros, son sus abuelitos, abuelitas, nono, nona, cortémosla con la ridiculez, todos los seres humanos tenemos ancestros, los que no formamos parte de su comunidad no venimos de Marte ”, aseguró.

A través de su Twitter, además, precisó que no votará el informe por “consulta Indígena”, “porque carece de toda legitimidad. No es representativo, no ha habido rendición de gastos, y por tanto no se puede decir que representa a los chilenos con ancestros indígenas”.