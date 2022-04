Mayol hace un duro juicio del desempeño de Siches y lanza: ¿Por qué Jackson no es el ministro del Interior?”

Alberto Mayol, sociólogo y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, hizo un duro juicio sobre el desempeño de Izkia Siches como ministra del Interior en los primeros 50 días del Gobierno de Gabriel Boric. En esa línea, el analista político estableció que Giorgio Jackson, titular de la Segpres, era el indicado para asumir el cargo en el que fue designada la expresidenta del Colmed.

En entrevista con Radio Bío Bío, Mayol planteó que Siches “ha tenido una gestión donde se ha expuesto a una situación de debilitamiento político de manera ostensible. El ministro del Interior tiene funciones y tiene roles. Las funciones son las que marcan la ley en torno a la seguridad, principalmente, y otras relacionadas con el peso en el comité de ministros”.

“Pero también hay roles. Un rol muy importante es que en la práctica (el ministro de Interior) debiera ser el jefe político del Gobierno. En este caso además, como no hay una sola coalición en el Gobierno, cosa que es un problema, tú como ministro debieras ser más fuerte que la jefatura -que tampoco existe- de coalición y por tanto tendrías que tener una capacidad política sobre otros ministerios”, agregó.

Alberto Mayol

En ese sentido, el exprecandidato presidencial apuntó que “cuando la persona que llega al Ministerio del Interior es alguien que se sumó a la coalición un par de meses antes de estar en el Gobierno… no es posible, no es viable. No es pensable que esa persona pueda llevar a cabo las tarea de liderazgo político dentro de la coalición. Requería una situación muy particular en la que habría que construir las condiciones para que eso acontezca”.

“Ese a mi juicio es el principal problema, que finalmente Izkia Siches no pertenece a ninguno de los partidos, no pertenece a la coalición, no pertenecía anteriormente a la coalición. Viene de un mundo que estaba colateral, que en muchos aspectos era periférico al sistema político, no tiene experiencia ni en el ámbito del Poder Ejecutivo ni en el ámbito del Poder Legislativo y, por tanto, era un aterrizaje en un escenario del cual había que todo absorberlo y aprenderlo. Eso te quita la posibilidad de tener un liderazgo político sobre las personas que trabajan contigo”, complementó.

Dardos a Jackson

Tras ello, el sociólogo puso sobre la mesa la figura de Giorgio Jackson. “Había una persona que venía trabajando con Gabriel Boric mano a mano durante 10 años, han hecho todo juntos, tienen confianza, se leen de memoria y que tiene el peso político sobre toda la coalición y es Giorgio Jackson, quien es el núcleo de poder más importante incluso que Boric dentro de la coalición. La pregunta es por qué él (Jackson) no es el ministro del Interior”, estableció.

Mayol no se quedó ahí y manifestó un duro cuestionamiento al militante de Revolución Democrática. “Si él pensaba que el cargo era muy difícil, por qué poner una persona que viene con menos recursos políticos que los que él tenía para hacerse cargo. Por qué entonces -aunque me parece impensado- no le exportaron el problema a otro partido fuera de la coalición de Gobierno. Me hubiera parecido insólito algo así, pero en la práctica pasó (con el nombramiento de Siches) escogiendo a una persona independiente, nueva en el circuito y que está a cargo del Gobierno en términos de liderazgo político y no lo puede ejercer porque no tiene las condiciones estructurales para hacerlo”, aseveró.