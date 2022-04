Profesor de baile Sergio Valero sufre violento asalto en su casa

Un lamentable episodio vivió el reconocido profesor de baile Sergio Valero de 89 años cuando tres delincuentes ingresaron a su domicilio ubicado en la comuna de La Reina y lo asaltaron violentamente.

Todo ocurrió a eso de las 20.00 horas de este viernes, momento en que los antisociales entraron a la casa del bailarín a través de una de sus ventanas para robar las especies que se podrían encontrar al interior.

Ya dentro, los sujetos se dirigieron hacia el dormitorio principal, donde se encontraron con el adulto mayor, a quien amarraron y golpearon con un arma que encontraron en el inmueble. Tras el ataque, el coreógrafo terminó con heridas leves.

Su esposa Elena Prado, quien también se encontraba en el lugar al momento del asalto, aseguró a 24 Horas que todo pasó “sin que yo me diera cuenta, estábamos en otro sector de la casa con mis nietas chiquititas. Ellos entraron directamente al dormitorio, como estaba la puerta cerrada del dormitorio yo no se oyó nada, yo no escuché absolutamente nada”.

La mujer explicó que los delincuentes agredieron a su esposo para que este no pudiera alertar al resto del asalto. “Cuando se habían ido, él llegó a la cocina amarrado, yo pensé que me estaba haciendo una broma. Me dice me asaltaron, se robaron todas las cosas”, cerró.

Luego de lograr su cometido, los antisociales se dieron a la fuga, llevándose un teléfono, joyas y el arma con la que golpearon al propio Valero.

Las diligencias del caso quedaron en manos de la Policía de Investigaciones, quienes se encuentran realizando los peritajes correspondientes y dar con los responsables. Hasta el momento no se registran detenidos por el caso.