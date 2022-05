Boric y su caída en las encuestas: “No se le puede echar la culpa al empedrado y es importante asumir las responsabilidades propias”

A poco de cumplir dos meses desempeñándose como Presidente de la república, Gabriel Boric brindó una extensa entrevista, en la que abordó distintas aristas, entre ellas su caída en las encuestas y el aumento a la desaprobación del Gobierno.

“Eso es un desafío permanente que tengo todos los días presente y, por lo tanto, no las ignoro. Tampoco me provocan ansiedad porque me ha tocado estar en ambos lados de las encuestas. Pero sí, por supuesto que las observo y esperamos poder revertir esa tendencia”, declaró el Mandatario, en conversación con La Tercera.

“Cuando uno mira la serie de últimas encuestas, efectivamente, hay un descenso en el apoyo al Gobierno y un más amplio aumento en la desaprobación. Que tiene que ver también, creo, con la necesidad de consolidar lo que logramos en segunda vuelta, que fue una mayoría más amplia que la que logramos en primera”, añadió.

En ese sentido, Boric apuntó que existe “un alto nivel de expectativas de cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana”.

“Al ver que, por ejemplo, la crisis en La Araucanía no ha tenido cambios sustantivos en estos 40 y tantos días de mandato, o que la inflación y el costo de la vida siguen aumentando para las personas, genera una desafección respecto a las expectativas que se podían haber tenido originalmente. Eso lo tomo con calma y con el sentido de urgencia de lo que tenemos que hacer”, complementó.

En la misma línea, el Presidente estableció que “es importante que la ciudadanía perciba también ese sentido de urgencia. Hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro, pero no hay excusa ya en la formación de equipos o en el conocer el espacio para no abordarlas y hacerse cargo. Es nuestra responsabilidad”.

Por lo mismo, el Jefe de Estado asumió que “ha habido dificultades y ha habido errores. En esto no se le puede echar la culpa al empedrado y es importante asumir las responsabilidades propias. Pero sigo creyendo que este gabinete tiene todo el potencial para desplegar un excelente gobierno”.

“El principal desafío es la fractura que tenemos en Chile y eso no se define por si eres de derecha o de izquierda, sino más bien por la falta de legitimidad, de mediación, de los poderes institucionales tradicionales”, planteó.

“Izkia Siches tiene todas las competencias para ser una excelente ministra del Interior”

Por otro lado, Gabriel Boric se refirió al desempeño de Izkia Siches en el ministerio del Interior. “Hubo en el despliegue del ministerio y, en particular de la ministra, ciertas cosas que se podrían haber hecho de mejor manera, pensando en particular en el viaje a Temucuicui”, sostuvo.

Sin embargo, el Mandatario recalcó que la expresidenta del Colmed cuenta con “plena confianza como jefa de gabinete. La doctora Izkia Siches tiene todas las competencias para ser una excelente ministra del Interior, y, por lo tanto, quiero ser muy claro en esto y que no quepa dudas: cuenta con toda mi confianza”.