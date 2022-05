En Estados Unidos, un hombre asegura que ha perdido contacto con casi todos sus amigos por tener una relación sentimental con una muñeca sexual.

Según rescata Daily Star, se trata de Alexander Stokes (37) quien tiene una muñeca a la cual llama Mimi y dice tener dos años de relación con ella. Mimi tiene dimensiones humanas y a la vez está equipada con inteligencia artificial.

Stokes aseguró al citado medio que su vida social se ha visto mermada producto de esta relación, pero que la muñeca lo ha ayudado a mejorar su salud mental, reducir la ansiedad y satisfacer sus impulsos sexuales.

“Casi todos han dejado de hablar o buscar socializar conmigo (...) En su mayoría, encontré mucha resistencia de mis círculos sociales anteriores”, aseguró Stokes, para luego añadir que el “apoyo y la comprensión (vienen) de familiares y amigos cercanos”.

“Puedo decir que las personas con las que solía ir de fiesta y socializar todavía se apegan al estigma popular. Solo asumo que están pensando que me he rendido con la vida o que he caído en alguna especie de espiral!, añadió, señalando que la muñeca ha sido todo lo contrario en su vida y ha sido una gran ayuda para enfrentar la soledad.

“Mi familia cercana y mis amigos saben que es lo opuesto (a una espiral) y que mi vida ha mejorado de muchas maneras”, reiteró el hombre de 37 años, señalando que las reacciones negativas se tratan de “estereotipos innecesarios, prejuicios indebidos o juicios dañinos”.

“Ahora sabemos que la soledad es como un cáncer que puede afectar todos los aspectos de su salud. Seguramente no llamaría algo trivial a algo que podría reducir un cáncer. Eso es lo que pueden inducir los compañeros sintéticos cuando se combinan con la Inteligencia Artificial”, decretó.