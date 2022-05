De amor y odio: La comentada entrevista de Constanza Santa María a Gabriel Boric

Una lluvia de comentarios generó la entrevista realizada por Constanza Santa María al Presidente Gabriel Boric en TVN.

En compañía de Iván Núñez, Santa María analizó los casi dos meses que lleva el Mandatario a cargo del país, momento en que le consultó por histórica violencia que azota la Macrozona Sur, en la Región de La Araucanía.

En ese momento, la exrostro de prensa de Canal 13, le preguntó a Boric qué hará el Gobierno para garantizar la seguridad en la zona de conflicto, porque “hoy día no se está garantizando”, tras el término del Estado de Excepción.

La respuesta del exdiputado fue que, según su parecer, el Estado de Excepción es poco efectivo. Argumento, que no fue del todo gusto para la entrevistada.

“Acá tenemos un problema de larga data. Desde primer atentado en Lumaco, en 1997, ha habido un aumento permanente que se disparó en los últimos cuatro años, donde se cuadruplicaron las acciones violentas en la zona. Además, lo que pudimos ver, es que la idea del Estado de Excepción genera una percepción subjetiva de seguridad, pero en la práctica el conflicto se va yendo a otros lugares. Eso no va a resolver el problema”, contestó el Presidente.

Recalcando que “no se puede vivir en Estado de Excepción. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorar la seguridad en todas las rutas del sector y estamos desplegando una política en materia de vivienda, de perímetros de exclusión en temas del transporte, en temas de salud para fortalecer las postas rurales”.

[ Jadue por violencia en barrio Meiggs el 1 de mayo: “Carabineros debe aclarar su relación con los delincuentes que dispararon” ]

Pero, la periodista insistió que hay un aumento en la ola de violencia y le recordó a Boric que “Hay un ataque, ahora último, de 35 máquinas incendiadas”. “¿Usted reconoce que han aumentado los ataques?, le preguntó al Jefe de Estado.

“Constanza, ¿Cómo podría yo desconocer los hechos? Eso sería de una absurdo total. La realidad uno tiene que enfrentarla como es, aunque no le guste. Lo que nosotros estamos diciendo, es que para tener resultados diferentes, tenemos que tener acciones diferentes”, contestó el Presidente, generando diversas reacciones en Twitter por su respuesta y la insistencia de la periodista.

De amor y odio

“Antes de que asumiera Boric, habían atentados todos los días, en pleno Estado de Excepción de Piñera. Los miles de milicos q enviaron no hacían nada”@Conimarianaa .

“Boric debería despedir en vivo a Constanza Santa María, por Dios que insoportable !!!”@MichaelCortes_

Por qué será que estamos todos de acuerdo que la primera medida que debe tomar la nueva directora ejecutiva de TVN es el despido inmediato y sin indemnización alguna de Constanza Santa María????@crist_mans

Aunque también hubo mensajes de apoyo para que regrese el Estado de Excepción.

“soy de la araucania, con los milicos se sentia mucha mas seguridad, ahora hay zonas donde a ciertas hora no puedes circular, vivo a 3 km de un zona bastante conflictiva que estaba totalmente tranquila hasta hace un mes. si no sabe no opine”.@Miguele01263989

“Debiera haber estado de excepción todo el tiempo que se requiera, hasta que los palurdos que gobiernan garanticen el estado de derecho y que no se barrerá a los chilenos en una limpieza etnica por no ser “mapusheh”. @JeronimoMinotto

“Así como no se puede naturalizar vivir en estado de excepción, tampoco se puede naturalizar vivir en un Estado de violencia en todo el país”.@pam_mmc

“Jadue por violencia en barrio Meiggs el 1 de mayo: “Carabineros debe aclarar su relación con los delincuentes que dispararon”@RyuTvPies