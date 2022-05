“¿En qué minuto se jodió todo?”: el potente descargo de Neme tras hechos de violencia en barrio Meiggs

Un potente descargo realizó José Antonio Neme tras los hechos de violencia ocurridos en barrio Meiggs en el marco del Día del Trabajador, en donde se originó una balacera que dejó a una periodista con riesgo vital.

La reportera fue alcanzada en su rostro por uno de los disparos hacia los manifestantes durante las movilizaciones del domingo.👇https://t.co/CQuKgyagls — Publimetro (@PublimetroChile) May 2, 2022

Sobre este hecho, el periodista se tomó un minuto en el matinal de Mega Mucho Gusto, realizando una reflexión.

“Yo voy a hacer una pregunta súper simple y con mucho respeto: ¿En qué minuto se jodió todo? ¿En qué momento se jodió todo? Y aquí yo no estoy hablando de la marcha de la CUT, podrían ser los estudiantes, podrían ser las mujeres, podrían ser los gays, los del Rechazo, los del Apruebo ¿En qué momento el Estado de Derecho abandonó las calles de este país?”, manifestó Neme.

“Esto es terreno de nadie. Entonces en La Araucanía no pueden pasar, le tiran una piedra al subsecretario, agarran a balazos a la ministra del Interior. ¿Qué cresta es esto? Discúlpenme que me moleste. En Plaza Italia no se puede pasar (...) el Estado de Derecho es un verdadero enanito de los siete enanitos y la Blancanieves, y fíjese que la Blancanieves son los delincuentes”, expresó

Posteriormente, indicó que “hoy día puede ser la periodista que quedó en riesgo vital, pero ayer fue alguien en La Araucanía, pasado mañana es una persona en Iquique, después alguien en Concepción, por distintas razones. Un taxista que se baja y agarra a palos a alguien que lo pasó, otro que saca un revólver en Maipú, la pobre mamá de Tamara que iba con su hija y le hacen una encerrona”.

“Lo que quiero decir con esto, es que el tema es que podemos hablar de la ilegalidad en el comercio, de cómo el Barrio Meiggs pudiendo ser un gran barrio comercial, turístico, para la gente, donde uno iba a comprar las máscaras para Halloween, los útiles de los niños, los disfraces para la fiesta, el confeti, se ha transformado en una mierda, discúlpenme que lo diga así”, manifestó.

“Se ha transformado en una porquería como toda la territorialidad. El único lugar seguro hoy en día es encerrarme en mi casa y pedir todo por internet. ¿En qué vamos a terminar? Eso es lo que le quiero preguntar”, le señaló finalmente Neme al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

