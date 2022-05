Insólito soborno a conductor: tres policías pidieron que les depositaran el dinero por App de pago

Tres funcionarios de la policía de Buenos Aires, en Argentina, fueron desvinculados esta semana de la institución luego de ser imputados por pedirle sobornos a un conductor que cirulaba por la autopista Panamericana.

Según informaron en tn.com.ar y en la agencia noticiosa Télam, el hecho ocurrió en la mañana del sábado pasado, en la localidad de Tigre, cuando un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la policía bonaerense detuvieron al sujeto en medio de un operativo para prevención de delitos.

En el lugar los tres efectivos policiales le pidieron al chofer que les entregara tres mil pesos argentino (unos $22.328 chilenos) a cambio “de seguir circulando”.

Método de pago

Lo insólito del caso es que los oficiales le ofrecieron a su víctima que el pago lo realizara mediante la aplicación de “Mercado Pago”, algo que el conductor hizo, no sin antes rescatar de su transferencia “el nombre y CUIL de la cuenta y código de operación”.

Con esos datos fue que la víctima realizó la denuncia a la diputada argentina Agustina Propato, quien además es la esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“Hola compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de la Policía Bonaerense (...) no es mi costumbre ‘chapear’ (usar influencias) y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él”, fue el mensaje que el afectado le hizo llegar a la diputada Propato, quien trasladó el caso al ministerio del Interior, que a través de su Auditoría General de Asuntos Internos resolvió ordenar “la desafectación de los tres implicados”.

“Se abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos”, reveló a Télam una fuente vinculada a la investigación.

Por su parte, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, confirmó que formalizó la denuncia en la justicia imputando a los tres efectivos policiales por el delito de “exacciones ilegales”, y que puede alcanzar penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.