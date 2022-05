Boric anuncia posibles “estados intermedios” para que militares cumplan labores de resguardo en macrozona sur

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric precisó que se está trabajando en “estados intermedios” para que los militares cumplan labores de resguardo en la macrozona sur.

En entrevista con Radio Cooperativa, el Mandatario anunció que “estamos trabajando en instalar estados intermedios para que las fuerzas militares cumplan labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras”.

Añadió que “entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar. Nosotros estamos abiertos a alternativas”.

Sí precisó que esta iniciativa se debe discutir con el Parlamento “y le pido a todos los parlamentarios que tengamos la voluntad de discutirlo”.

“En los últimos cuatro años se han más que triplicado los hechos de violencia en La Araucanía. No me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder”, precisó.

En cuanto a la tarea de Carabineros, indicó le solicitó al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, el “redestinamiento y reordenamiento de 700 efectivos en las comunas en donde más han crecido los delitos violentos”.

Boric dijo que cerca del 40% de la flota de los vehículos policiales “no se puede utilizar”, por lo que “hemos destinado una serie presupuestada extra para la reparación de vehículos y disminuir significativamente ese margen”.