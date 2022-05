Doctor revela importante cirugía mamaria que tendrá Yamila Reyna

La actriz Yamila Reyna dio a conocer una buena noticia en sus redes sociales respecto a un problema de salud que la tenía bastante complicada, pero que pronto tendrá solución en manos de un médico experto.

El malestar de la argentina radicó en la zona de sus pechos, tras saber que sus prótesis mamarias estaban rotas y requería operarse de manera urgente. Grave situación que descubrió sin querer, mientras jugaba con su perro.

“Fue una casualidad, estaba jugando con Ernesto, mi perro salchicha, cuando él me pasó a golpear suave una de mis mamas, ahí partió todo, lo encontré extraño y me asusté”, contó al diario LUN, dando cuenta de un gran dolor en la zona que comenzó a sentir.

“Yo pensaba que podían ser moretones en mis mamas, lo que siento son verdaderas agujas, puntadas, y no encontraba en dónde en específico venía el dolor porque está todo inflamado”, señaló, agradeciendo de igual forma, que producto de la molestia pudo descubrir lo que pasaba en su cuerpo.

“Como el dolor persistía, decidí ir al médico para saber qué pasaba. Me hice exámenes y descubrieron que mis dos prótesis estaban rotas. Se rompieron intracapsularmente, que significa que el líquido del implante no se libera a los músculos, sino que está por dentro del implante”, resaltado que ese líquido en cualquier momento se puede salir.

Ante esto, el doctor le indicó que tenía que operarse lo más rápido posible, en un plazo máximo de dos meses, dijo al medio la “exMasterChef”.

Sin embargo, la búsqueda no fue fácil debido al alto costo de la operación y porque necesitaba sentirse en confianza con el especialista que operaría los implantes que se colocó el año 2002, hace 20 años.

“No fue fácil ya que es una operación grande debido al rompimiento que existen en ambas mamas. Busqué mucho, escuché, analicé no solo precios(que no es menor) si no tb profesionalismo y sobre todo calidad humana”, escribió en su cuenta” @yamireyna.

José Luis Monárdez, fue el médico elegido, quien la operará el 20 de mayo. El cirujano de la Universidad de Chile, especialista en cirugía plástica y reparadora dijo que “lo que nosotros haremos será revisar los implantes, sacar el envoltorio que se forma de alrededor del mismo implante, que actualmente está más duro, poner los implantes nuevos, de última generación y hacer un pequeño levantamiento en las mamas”, agregando que tras dos décadas con los implantes, estos deben renovarse por unos más modernos y seguros.

“No se dejen estar”

Finalmente, la comediante llamó a las mujeres a estar atentas ante cualquier dolor y no dejar pasar el tiempo como lo hizo ella, recibiendo varios mensajes de apoyo de sus amigas y colegas.

“NO se dejen estar, como lo hice yo, si les duele o molesta algo en alguna de sus mamas, acudan inmediatamente a un profesional”.

