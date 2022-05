Lula cuestiona el “espectáculo” de Zelenski en la guerra de Ucrania y le reprocha no estar negociando más

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha cuestionado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el «espectáculo» que a su juicio está montando durante la guerra con Rusia y le ha reprochado no estar haciendo más por negociar.

«No conozco al presidente de Ucrania. Pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que es parte del espectáculo. Está en televisión mañana, tarde y noche. Está en el Parlamento de Reino Unido, en el Parlamento alemán, en el francés, en el italiano, como si estuviera en campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones», ha reprochado Lula en una entrevista para la revista ‘Time’.

Lula se ha mostrado especialmente crítico con Zelenski, a quien ha acusado de querer la guerra, ya que en caso contrario «habría negociado un poco más». El expresidente brasileño ha recordado que «las conversaciones fueron muy pocas» y que «si quieres paz, tienes que tener paciencia».

«Podrían haberse sentado en una mesa de negociación durante diez, quince, veinte días, un mes entero, tratando de encontrar una solución. Creo que el diálogo solo funciona cuando se lo toma en serio», ha recalcado Lula.

Culpó a la OTAN y a la Unión Europea de alentar la guerra

En ese sentido, ha considerado que «nadie» está ayudando a acabar con el conflicto y ha apuntado que Zelenski «es tan responsable» como el presidente ruso, Vladimir Putin. «En la guerra no hay un solo culpable», ha dicho.

«Saddam Hussein fue tan culpable como (George W.) Bush porque Saddam Hussein podría haber dicho, ‘puedes venir aquí y verificar y probaré que no tengo armas de destrucción masiva’, pero mintió a su gente. Y ahora, este presidente de Ucrania podría haber dicho, ‘vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de unirnos a la UE por un tiempo. Hablemos un poco más primero'», ha valorado Lula.

«Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es solo Putin el culpable. Estados Unidos y la UE también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿OTAN? Entonces Estados Unidos y Europa deberían haber dicho, ‘Ucrania no se unirá a la OTAN’. Eso habría solucionado el problema», ha apuntado.

En ese sentido, ha subrayado que Estados Unidos y Europa han alentado la confrontación al jalear las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN y la UE sabiendo que eso empeoraría las cosas. «Los europeos podrían haber dicho, ‘ahora no es el momento para que Ucrania se una a la UE, esperaremos'», ha dicho.

En lo que respecta a la figura de Zelenski, Lula cree que está siendo utilizado por Estados Unidos y la UE para resolver sus cuitas con Rusia, «piensan que él es la guinda del pastel», ha dicho. «Está bien, fuiste un buen comediante, pero no hagamos la guerra para que aparezcas en televisión».

«Y deberíamos decirle a Putin, ‘tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. ¡Hablemos!’ (…). Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que fue un error invadir, pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no resolverá las cosas!», ha señalado.

Lamentó que ningún organismo tome acciones

Cuestionado sobré qué habría hecho él en el lugar de Zelenski, Lula ha reconocido que no sabe si hubiera sido capaz de evitar el conflicto, pero lo que si habría hecho es hablar con todos los actores políticos «porque la guerra no es la solución» y que «si no lo intentas, no arreglas las cosas».

«La burocracia no puede sustituir a la política. En política, son dos jefes de Estado que gobiernan, ambos elegidos por su pueblo, los que tienen que sentarse en la mesa de negociación y mirarse a los ojos y hablar», ha dicho Lula, quien ha recordado como la UE y Estados Unidos «jugaron» con la democracia cuando reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

Con respecto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Lula, si bien ha señalado que le ha tocado vivir un momento difícil, también considera que no ha tomado el camino correcto en la guerra de Ucrania, pues debería haber hecho uso de su «mucha influencia» para evitar el conflicto.

«Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder. Intervenir para que las cosas no se descarrilen. No creo que haya hecho eso», ha remarcado.

«De la misma manera que los estadounidenses persuadieron a los rusos de no poner misiles en Cuba en 1961, Biden podría haber dicho, ‘vamos a hablar un poco más. No queremos a Ucrania en la OTAN, punto final’. Eso no es una concesión», ha señalado.

Lula ha prometido que en caso de ser elegido presidente en las próximas elecciones de octubre, Brasil no entrará en la OTAN. «Soy un tipo que solo piensa en la paz. (…) Brasil no tiene disputas con ningún país, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, ni con Bolivia, ni con Argentina, ni con México», ha subrayado, al mismo tiempo que ha hablado de «reconstruir» Naciones Unidas.

«Hoy, Naciones Unidas ya no representan nada, no es tomada en serio porque cada uno toma decisiones sin respetarla. Putin invadió Ucrania unilateralmente, sin consultar a la ONU. Estados Unidos está acostumbrado a invadir países sin consultar a nadie y sin respetar al Consejo de Seguridad. Entonces necesitamos reconstruir la ONU, con más países y más personas. Si hacemos eso, podemos empezar a mejorar el mundo», ha aseverado.