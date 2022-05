Ministra de la Mujer por Berrios: “Que la justicia penal investigue, no la canónica”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la denuncia que recae en contra del sacerdote jesuita Felipe Berríos, tras ser acusado de abuso sexual por una mujer, cuando ella era menor de edad.

La secretaria de Estado, señaló que “espero que la justicia penal sea la que investigue y no la canónica”, en declaraciones a T13 Noche.

El religioso sonaba para ocupar un cargo de coordinador nacional de campamentos por parte del Gobierno, lo que posteriormente fue descartado por el Ejecutivo. Orellana había sido una de las que planteó que estaba en contra de esa nominación.

Al respecto, explicó que “conversé con víctimas de abuso sexual infantil eclesiástico, y de otros tipos de violencia dentro de la institución, y me pareció que había que escuchar lo que ellos y ellas señalaban de que era un retroceso respecto al Estado Laico y la discusión sobre la tolerancia que tenemos en el país ante estos hechos”.

La Compañía de Jesús informó el martes del inicio de una investigación contra del sacerdote por hechos de connotación sexual. A través de un comunicado, la congregación señaló haber recibido una denuncia de una mujer adulta el pasado 29 de abril, indicando que los hechos “habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad”.

Agregando que se “dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que esta investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades”.

Finalmente, indicaron que “mientras se realiza la investigación canónica, el Provincial dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal de Felipe Berríos”.

“Haré todo lo necesario”

Posteriormente, Berríos emitió un comunicado en la que expresó que “he tomado conocimiento de la denuncia en mi contra que ha sido informada a través de un comunicado de la Compañía de Jesús. No he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado”. ”Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”, añadió.