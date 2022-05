Viralizan indignante video de sujeto que amenaza a menor con “matarlo y violarlo” por “ser comunista”

Un alarmante y repugnante registro se ha viralizado a través de redes sociales donde un sujeto graba un video lanzando duros epítetos, además de amenazas de muerte y violación en contra de un menor de edad.

El registro proviene de la cuenta de TikTok de Leoncio Fuente (@leonciofuente), quien sería la persona que está detrás del registro en donde insulta a un niño luego que este hubiese criticado “a los patriotas y gente educada que quiere defender Chile”.

***El siguiente párrafo contiene citas textuales del registro en cuestión. Se recomienda discreción***

“Quiero mandarle un mensaje a ese cabrito chico: Yo ando recorriendo todo el país, y no le tengo na’ miedo a los comunistas culi*** (…) Donde te pille mocoso conch*** te voy a matarte, te voy a masacrarte, te voy a violarte (…) Más encima voy a grabar un video y se lo voy a mandar a todos mis compadres patriotas para que sepan que así se trata a los maricones cabros chicos que leen libros (…) escritos por los propios comunistas (sic)”, señala el sujeto en el video.

Además, en el registro, el hombre, que se identifica como “patriota” señala que “si no hubiera gente de plata en este país, si no hubiera gente rica, no tendríai trabajo o no tendría nadie pega”.

Las declaraciones del sujeto causaron rechazo transversal en redes, haciendo que se viralizara a través de Twitter, e incluso, el registro llegó a manos de la Defensoría de la Niñez, que confirmó estar en conocimiento del caso.

“Los antecedentes que se han publicado ya fueron derivados a nuestra unidad de Protección de Derechos para que evalúen las acciones correspondientes, según nuestras facultades legales”, señaló el organismo en su cuenta de Twitter.

***A continuación, se añade video con las declaraciones originales. Se recomienda discreción***