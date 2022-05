Cadem: aprobación del Presidente Boric sube por primera vez desde que asumió el mando

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que la aprobación al Presidente Gabriel Boric repuntó desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

Según la consulta, la aprobación al Mandatario llegó al 38%, tres puntos porcentuales más que la semana pasada. En tanto, la desaprobación se mantiene en un 53%.

En relación al plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución de la Convención Constitucional, el rechazo subió al 48% (3+) y el apruebo bajó al 35% (1-).

La encuesta señala que las principales razones para rechazar son la desconfianza hacia los constituyentes (55%) y el desacuerdo general con las propuestas (40%).

Mientras que las razones para aprobar son garantizar derechos sociales (58%) y tener una Constitución nacida en democracia (47%).

Además, un 41% estaría de acuerdo con que exista una tercera alternativa que proponga una nueva Carta Magna, pero solo un 25% votaría apruebo y un 27% rechazo.

Cadem señala que la confianza en la Convención llegó al 40% (1-), su nivel más bajo desde que comenzó su funcionamiento, mientras que la desconfianza alcanzó el 58% (2+).

Uno de los temas que consultó la encuesta tiene que ver con la violencia. Un 86% (3-) cree que la delincuencia ha aumentado en el último año, un 13% (4+) cree que está igual y un 1% que ha disminuido.

Entre las causas por las que la violencia había aumentado están los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan (25%), aumento de la inmigración (18%), Carabineros no tiene las atribuciones necesarias (16%), ya no se respeta a Carabineros como antes (13%), aumento de bandas narcotraficantes (12%) y aumento de la pobreza y necesidades de las personas post pandemia (8%).

Un 72% (1-) dice temer ser víctima de un delito, un 14% señala que está algo preocupado, mismo porcentaje de quienes dijeron que estaban poco o nada preocupados.

Un 88% (5-) cree que la delincuencia es hoy más violenta que hace un año, 11% (5+) dijo que está igual y un 1% que es menos violenta.

A su vez, un 49% dice estar insatisfecho con la protección policial de su barrio, 28% está más o menos satisfecho y 23% está satisfecho.

Los más disconformes son las mujeres (50%), los jóvenes entre 18 y 34 años (54%), los sectores medios (60%), los habitantes de Santiago (56%) y quienes se identifican con la izquierda (54%).