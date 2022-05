Inflación: recomiendan fortalecer la producción y el empleo, pero jamás fijar precios

La inflación está instalada y se espera que siga al menos un par de meses en altas cifras. El gobierno está tomando medidas, muchas aparecen como positivas e incluso les ha cerrado la puerta a otras que se han propuesto. ¿Se puede hacer más?

Marcela Vera, académica de la Universidad de Santiago, explica que “las causas de la inflación son múltiples, no solo por el aumento en la demanda, causada por retiros e ingresos extras (IFE, por ejemplo), sino que hasta las expectativas inflacionarias inciden. Y, muy importante, el aumento en los costos de producción, incluido el crédito”.

Efectivamente, la principal medida que utilizan los países para frenar el alza desmedida de los precios es aumentar las tasas de interés, para que el dinero sea más caro.

Lo hizo el Banco Central de Chile, pero según Vera, no se puede recurrir ya solo a eso, porque no es tan eficiente. “La última alza de tasa, de 1,25%, fue muy abrupta y no esta siendo efectiva en el control de la inflación. Las tasas han subido desde febrero y el IPC sigue alto. Si no se hace de manera gradual, genera mayores desequilibrios”, comenta la economista de la Usach.

Un día después de conocerse el IPC de abril, el Presidente Gabriel Boric dijo que sabía que el ajuste de tasas no era suficiente. “Por eso estamos fortaleciendo el empleo y mejorando las condiciones de acceso a la canasta básica y para eso es el alza del salario minimo”, manifestó el Mandatario.

Pero acceso a la canasta básica es muy diferente a la idea planteada en varios lugares del mundo y que el diputado René Alinco propuso la semana pasada: la fijación de precios.

El parlamentario PPD aseguró al defender su idea que “me imagino lo que va a decir el ministro de Hacienda, que el mercado regula, pero sabemos que regula para arriba y la intención nuestra es fijar precios en los artículos de primera necesidad. Es una buena fórmula para evitar las especulaciones y la inflación”.

Efectivamente, Mario Marcel respondió que lo único que se logra “es mercado negro”.

Desde la Comisión de Hacienda de la misma Cámara de Diputados, Agustín Romero (P. Republicano) comenta que “la experiencia nos indica que la fijación de precios genera desabastecimiento e incentiva la aparición de mercados negros, sin control ni menos pago de impuestos, que es lo que se necesita para desarrollar las políticas públicas”.

Romero no duda en calificar la medida como “populista y, contraria a lo que se busca, pues perjudicará a los sectores de menores ingresos”.

En Latinoamérica hay malas experiencias al respecto, pero también hay quienes han triunfado. “Los países que han logrado controlar los precios, sin tener que hacer fijación, lo consiguieron a través de un sistema de consolidación de soberanía alimentaria. Se debiesen generar políticas públicas que permitan la promoción de nuevas producciones en el sector alimentario, para que la inflación se controle por la vía de la oferta”, expone Marcela Vera, de la Usach.

De paso, la académica lamentó que las normas que señalaban estos resguardos fueran desechadas por la Convención Constitucional, que rechazó esos artículos por apenas cuatro votos.

La economista da más ideas: “El gobierno podría promover un fomento al empleo, con subsidio al mundo agrícola, para que los productores dispongan de la mano de obra adecuada. Otra cosa podría ser un mercado mayorista estatal, para que se pueda acceder a precios preferentes e incluso a acuerdos comerciales internacionales que permitan acceder a productos más baratos”.

Pero no todo lo relacionado con la inflación es negativo. Como el fenómeno es internacional, Chile podría aprovechar los altos precios de los commodities (bienes que sirven para fabricar otros bienes) como el cobre. Pero ahí también falta acción.

“Es positivo para los países latinos, pero siempre y cuando haya acuerdos internacionales que nos permitan resguardarnos de los vaivenes, un filtro que no nos afecte. Esa hubiese sido una solución para protegernos del alza de los combustibles”, cierra Marcela Vera.

Cómo evitar daños y hasta sacar provecho de medidas antiinflación

El alza de los precios y de la UF son un dolor de cabeza, pero se puede alivianar e, incluso, sacarle provecho.

Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, indica que es importante observar la UF. “Hay que saber cuánto es el dividendo o poder reajustar los arriendos en UF, para poder combatir la inflación. Y si cobra servicios profesionales, tratar de dejarlos también en UF y no en pesos”.

Si en este momento tiene algo de dinero, debe saber que día a día pierde valor. Con él, por ejemplo, podría prepagar aquellas deudas en UF, como los créditos hipotecarios. Al respecto, Lecaros explica que “dependerá del capital de cada persona si puede prepagar su departamento, porque, cuando hay incertidumbre, es bueno también tener liquidez”. El experto aconseja invertir en criptomonedas, “que tiene mucha apuesta futura” o en el depósito a plazo en UF o en un terreno”.

Si se está pensando en una propiedad, idealmente debe poder pagarse con los ingresos. “Hay que protegerse contra el aumento desmedido de los arriendos, que van a seguir subiendo del orden de dos dígitos. Un dividendo puede subir 2% al año, por la UF, pero el arriendo podría aumentar 20% al año”, detalla el CEO de Inversión Fácil. Entonces, pese a los momentos que se viven, Lecaros cree “una buena idea para protegerse del alza de los arriendos, comprar su propiedad”.

¿Y es útil comprar dólares? “Esa moneda en EE.UU. tiene un IPC de 10% anual, mi consejo es poner esos dólares en un lugar que genere un valor detrás: una propiedad, una acción, lo que rente más que ese 10% anual”.

El experto aprovecha de aconsejar no comprar ahora un auto, pues son “una deuda mala, o sea, pierde valor”.

Todo eso, si se tiene dinero; en cambio, si lo necesita, hay otro secreto que da Lecaros para evitar las altas tasas actuales: “Si tiene una propiedad comprada hace 10 o 15 años, se puede levantar un fondo de fines generales con el banco por el 79% de su plusvalía. Más sencillo: si la casa vale 3 mil UF y se deben mil UF, el banco puede pasar cerca de 1.100 UF como crédito, con una tasa de 5% y no de 20% o 25%”.