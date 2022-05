Revelan supuestos motivos de Natalia Duco para impedir que ex vea su hijo

Luego que la expareja de Natalia Duco realizara un triste llamado en redes sociales por no poder ver a su hijo, puesto que la deportista se lo impediría, salieron a la luz los supuestos motivos de la negativa.

La periodista Cecilia Gutiérrez explicó en su live de Instagram las razones del conflicto que tiene al pequeño Luciano de por medio.

Según contó la panelista del programa “Zona de Estrellas”, los problemas entre la atleta y Rafael Bueno, surgieron cuando ella le contó sus planes de vivir un semestre en el extranjero para entrenar y competir, por lo cual viajaría junto al bebé de ambos y necesita la autorización del padre.

Sin embargo, la petición no fue bien recibida por el odontólogo cubano, quien le habría negado la autorización notarial para que Luciano salga del país.

[ Encuentran sin vida a niño de 9 años que era buscado en Ancud tras ser arrastrado por el mar ]

“Natalia se quiere ir a entrenar y competir afuera por seis meses, y el papá de su hijo no le quiere firmar la autorización”, contó la periodista de espectáculos.

Agregando que “por eso ella no ha dejado que lo vea (...) ella quiere que lo vea una hora como máximo, o le da horarios muy malos” y que “este tema estaría resolviéndose en tribunales con bastante lentitud”.

Hasta el momento la lanzadora olímpica y ex ganadora de “MasterChef Celebrity” de Canal 13, no se ha referido al conflicto.

El reclamo del padre

Días atrás Rafael Bueno, hizo un llamado en redes sociales para poder ver al pequeño hijo que tiene con la deportista.

“Me duele pensar que la gente que te `quiere´es capaz de vulnerar TUS derechos...Estamos trabajando para que no suceda más”, publicó el odontólogo, respecto a Luciano.

Luego, en otra historia que difundió la periodista en su cuenta de Instagram, se ve una foto del niño que compartió el padre cubano, contando que no lo puede abrazar y cada día que pasa es más difícil para él.

Natalia Duco

“Ya va una semana entera en que no se nada de ti, no te puedo abrazar, no podemos jugar y menos dormir juntos, cada día qué pasa es más y más difícil para mi. No podemos conversar juntos en tu idioma, relaciónanos, verte crecer y pareciera que será así para largo, pero no te preocupes que ya lo haremos. Te amo con todo mi ser y te extraño con la vida. Nos vemos”, cerró el padre de Luciano.