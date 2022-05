Balacera al exterior de colegio en Antofagasta obligó a los estudiantes a refugiarse bajo las mesas

Una balacera al exterior de un colegio en Antofagasta obligó a los estudiantes a buscar refugio bajo sus escritorios. Según la investigación del OS9 de Carabineros, se trataría de una riña entre dos grupos de escolares.

La violenta situación obligó a suspender las clases en el colegio afectado, sin embargo, la escena afectó también a otros dos establecimientos cercanos, el Liceo La Chimba y el Colegio Netland.

“Es una situación que para nosotros este año ya es segunda vez que pasa. Nosotros no estamos preparados como docentes para enfrentar este tipo de situaciones que son más bien delictivas, más que educacionales. Podemos ver que dentro de las habilidades que tienen los niños no está la habilidad de resolver los conflictos a través de la conversación. Pero nosotros no sabemos y no estamos preparados para eso”, señaló Patricio Dávila, director del Liceo La chimba.

“El estado anímico de los profesores es bastante sensible, por decirlo de alguna forma, ya que imagínense, ellos se preparan todas las mañanas para tratar de acompañar a los estudiantes en su aprendizaje y se ven enfrentados a este tipo de situaciones”, agregó.

Esta no sería la primera vez que una situación así afecta a la comunidad. El fin de semana habría ocurrido otra escena parecida que preocupa a vecinos y apoderados. Un estudiante habría amenazado a otro en horas de la mañana, desatando una balacera durante la tarde.

El vocero de la Fiscalía de Antofagasta, José Troncoso, aseguró que ya se abrió “una investigación de oficio apenas tomó conocimiento de los hechos a través de diferentes consultas que efectuó la comunidad y la recepción de videos de los hechos que circulaban en redes sociales por presuntos baleos ocurridos en las afueras de colegios y liceos en el sector norte de la ciudad de Antofagasta”