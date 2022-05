Conductor de aplicación intentó secuestrar a madre con su hija: víctimas lograron bajar y protegerse en Cementerio General

Una grave denuncia se dio a conocer este martes en “Contigo en la Mañana”, en la cual una madre con su hija fueron agredidas por un conductor de la aplicación Beep, quien intentó secuestrarlas.

De acuerdo a la versión de la mujer, llevaba el pasado 26 de abril a su hija de 3 años con Trastorno del Espectro Autista a terapia y pidió un vehículo de la app de transporte.

Todo bien al principio del viaje, sin embargo, el chofer recibe una llamada en la que comienza a entregar información de las pasajeras.

“El conductor empieza a entregar información sobre la carrera y de nosotras, lo que me pareció muy sospechoso”, dice la madre, quien se puso nerviosa y quiso bajarse del vehículo.

Denuncia contra Beep

“¿Sabés qué? le digo, se me olvidó algo, me voy a bajar y me dice que no porque tenia que llegar al destino donde correspondía a la carrera, se puso súper agresivo, me empezó a insultar de una manera impresionante y me dijo que si me bajaba tenía que ‘dejar a la cabra chica’ en el auto”, relató la mujer.

El hombre sacó un arma blanca, con la cual comenzó a lanzar golpes hacia atrás a la víctima, quien resultó con lesiones en su mano.

Al llegar a un semáforo, el cual dio luz roja, la mujer con el brazo herido logra sacar el seguro de la puerta y baja con su pequeña hija, quien estaba descontrolada por lo vivido.

Así, la madre y su hija hacen ingreso al Cementerio General, donde la mujer intenta calmar a la pequeña que se autoagredía, debido al trastorno que padece.

El hecho se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público, luego de la denuncia estampada en Carabineros, mientras que desde la aplicación Beep indican que el conductor se encuentra bloqueado mientras dure la indagatoria.