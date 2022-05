Consejo para la Transparencia solicitará sumario a Minsal por no entrega de correos electrónicos

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, pedirá a la junta directiva del organismo iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales.

¿La razón? El pasado 22 de abril se venció la fecha que tenían las entidades para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde las cuentas institucionales de las autoridades de salud durante la crisis sanitaria por Covid-19.

Tras acoger una solicitud de Ciper Chile, el Consejo determinó que la cartera debía hacer entrega de los correos del entonces titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la exsubsecretaria Paula Daza y el exministro Jaime Mañalich, que hayan sido intercambiados entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020.

A esta lista se suman de otros funcionarios del Minsal, como el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.

Previamente, el CPLT ya había impulsado procesos sancionatorios en contra de las subsecretarías del Ministerio de Salud al detectar que no se estaban cumpliendo con las obligaciones de respuesta a solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia.

”Estas acciones derivaron en sanciones a las autoridades de la administración anterior, aplicándose en el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, multas de un 45% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria) y en el caso del ex subsecretario de Redes Asistenciales, multas de un 35% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria), respectivamente, de las remuneraciones, por no cumplimiento de decisiones del Consejo y por la no entrega de información”, recordó la entidad.