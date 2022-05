Máximo afirmó que hará respetar sus derechos en la repartición de la herencia de Carlos Menem

Máximo Menem Bolocco salió a responder este martes a las informaciones que se conocieron en Argentina, respecto de posibles irregularidades en los trámites de repartición de la herencia del fallecido expresidente Carlos Menem.

Según informó a finales de marzo el medio transandino Perfil, la repartición de los bienes del exmandatario argentino fue cuestionada por Carlos Nair Menem, quien junto a la contratación de un abogado particular demandó a su hermana Zulemita por “irregularidades en la sucesión de su padre”.

Estas eventuales “irregularidades”, en palabras del citado medio, dicen relación a la apropiación maliciosa que Zulemita habría hecho de algunas propiedades del fallecido mandatario y a la “administración fraudulenta” de los mismos en perjuicio de Carlos Nair y Máximo Menem.

La reacción de Máximo Menem por irregularidades en la herencia

Respecto de este hecho, hace algunos días se pronunció Antonella Menem, nieta del expresidente, en el programa “Contigo en la mañana”, de CHV, instancia en la que le pidió al hijo de Cecilia Bolocco y su abuelo “involucrarse” más en el proceso legal de repartición de bienes.

Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. — Máximo Menem

Un llamado del que se hizo parte el menor del Clan Menem, quien este martes, en entrevista con TiempoX, afirmó que ya está realizando una serie de trámites a través de su staff de abogados en Argentina.

“Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar”, explicó Máximo, quien prefiere mantener distancia respecto del conflicto suscitado entre sus hermanos mayores, Carlos Nair y Zulemita.

“Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”, insistió el joven de 18 años.

Cabe destacar que en Argentina, el conflicto por la herencia de Carlos Menem ha provocado un quiebre entre Carlos Nair y Zulemita, ya que el primero ha acusado a su hermana por una serie de irregularidades respecto de la administración del millonario patrimonio de su fallecido padre.

“La hija del expresidente Carlos Menem, Zulemita, fue denunciada penalmente este jueves 31 de marzo por presuntas irregularidades en la sucesión tras la muerte de su padre. Según el texto de la denuncia, se le imputan los delitos de ‘Circunvención de Incapaces y Administración Fraudulenta’ en concurso real. El conflicto se originó a partir de la presentación de su hermano, ‘Carlitos’ Nair Menem, en reclamo de la herencia de su padre, que falleció en febrero de 2021, a los 90 años”, reveló perfil.com, que informó además que el conflicto surgió al conocerse de una serie de donaciones que Carlos Menem le habría hecho en vida a Zulemita.

“Las irregularidades nacieron a partir de algunas donaciones que el exjefe de Estado le hizo a su hija antes de su fallecimiento. En esa herencia hay propiedades, dinero en efectivo y obras de arte que habrían sido donadas a Zulemita”, remarcó el medio.

Respecto de la situación de Máximo, la prensa argentina insiste en que el hijo de Cecilia Bolocco también se mantiene distanciado de su hermana, porque ella “siempre me hizo la vida imposible”.