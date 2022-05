Ministro de Educación asegura que retorno a clases presenciales fue “abrupto” y presentará proyecto para suspender Evaluación Docente

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó este lunes una nueva política de reactivación educativa integral llamada “Seamos Comunidad”, donde busca enfrentar el complejo retorno a clases presenciales en colegios tras dos años de virtualidad por la pandemia del covid-19Para abordar los efectos de la emergencia sanitaria en la comunidad educativa, la nueva política apuntará a una mirada sistémica, integral, contextualizada y estratégica, con una inversión de $22.500 millones y otros recursos puestos a disposición del Ministerio.

A corto plazo, el plan apunta a cinco objetivos: realizar una intervención territorial en las 60 comunas donde hay mayores casos de violencia escolar; fortalecer el programa de salud mental; implementar un Programa Nacional de Tutorías con apoyo de estudiantes de pedagogía; fomentar la lectura y escritura en espacios educativos formales y no formales; y reparar y recuperar espacios educativos, apuntando a la infraestructura deteriorada y a los espacios ociosos.

Ávila afirmó que el programa se “basa en el trabajo comunitario, hoy día nada lo podemos hacer solos, no es solo las acciones del Ministerio de Educación, no solo los directores, no solo las seremis (...) somos todos juntos que podemos efectivamente avanzar hacia la reactivación y recuperación de aprendizajes”.

”La pandemia nos afectó, nos golpeo fuerte a todos, especialmente en la salud mental, convivencia escolar, en los aprendizajes”, advirtió. El secretario de Estado apuntó a que los efectos de la crisis del covid-19 en el ámbito educativo se asocia a “los aprendizajes que se vieron interrumpidos durante estos dos años casi, en que hemos tenido que enfrentar este encierro, falta de socialización, problemas económicos”.

En esa línea, señaló que “el retorno a la presencialidad nos ha planteado estos importantes desafíos y creemos que lamentablemente esta vuelta abrupta a clases no nos permitió tener respuesta a tiempo y adecuada”.

”Ahora la vuelta a clases que la entendemos como abrupta, hay una mala decisión del gobierno anterior de haberlo hecho de esa forma”, sentenció.

Evaluación Docente

Por otro lado, Ávila indicó que el Gobierno enviará un proyecto de ley para terminar con la Evaluación Docente, lo cual es una de las peticiones del Colegio de Profesores.

”Lo que vamos a presentar en las próximas semanas es un proyecto de ley, una ley que tiene varios temas importantes que creemos que quedaron no muy claros en los últimos años, y uno de ellos tiene que ver con la Evaluación Docente”, indicó el titular del Mineduc.

”Es un compromiso nuestro de campaña. Está en nuestro programa de gobierno la eliminación de la doble evaluación. Pero mientras, al igual que pasa con el Simce, lo entendemos como un elemento estresor y creemos que las evaluaciones no están dadas para una evaluación docente”, añadió.

Luego aseveró que “nos parece fundamental, dada las condiciones en que se ha trabajado y se ha iniciado el proceso escolar, y también por los problemas serios de infraestructura, violencia e implementación del retorno a la presencialidad, que se termine una situación concreta de agobio laboral como es la Evaluación Docente”.

”Proponemos la voluntariedad del proceso. Que aquellos colegas que, legítimamente, deseen dar la evaluación, que tengan la opción de hacerlo, pero quienes también legítimamente no estén en condiciones y no deseen dar la evaluación este año, como ya ocurrió los dos años anteriores, no se les obligue a realizarla”, sentenció.