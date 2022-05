Asesora desmiente a Karina Oliva y anuncia demanda si “continúa difundiendo acusaciones falsas”

Carolina García se pronunció después de ser acusada por la excandidata a Gobernadora Metropolitana, Karina Oliva, en el marco de las denuncias por irregularidades en su rendición de gastos electorales.

La exjefa de campaña afirmó respecto la rendición ante el Servicio Electoral “es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata” y advirtió eventuales acciones legales si la exaspirante al Senado “continúa difundiendo acusaciones falsas”.

Las declaraciones ocurren después de que en una entrevista a Meganoticias, Oliva se refiriese a su acusación en contra de la diputada Camila Rojas (Comunes), quien asegura que le solicitó incluir en su rendición ante el Servel facturas correspondientes “a un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021″.

Consultada sobre si se refería al Presidente Gabriel Boric, la exaspirante al Senado respondió que “en segunda vuelta mi jefa de campaña era Carolina García que era secretaria general del partido, ella llevaba la relación con todos los comandos, me refiero con el comando presidencial del entonces candidato del Frente Amplio, y no las llevaba yo, que estaba desplegada 24/7. Quien tiene que responder sobre esos dichos, porque era responsable del diálogo con el comando, con el jefe de campaña del candidato presidencial que es el actual ministro Giorgio Jackson, es Carolina García”.

Además, la exmilitante Comunes explicó su vínculo con los servicios de impresión de volantes de una empresa perteneciente a Milton Lee, uno de los imputados por el caso SQM que luego fue sobreseído.

”A mí me molesta mucho, me da mucha rabia, que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicio con esta empresa. Tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata me parece que es un abuso de confianza. Tristemente me entero por la prensa que estaba Milton Lee asociado a una de las facturas de mi campaña. Y me decepciona más hoy día cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que no tomé, que tomó Carolina García”, indicó Oliva.

“Obligada a evaluar acciones legales”

Al respecto, García señaló vía Twitter que “yo no tuve responsabilidad alguna en la rendición electoral de Karina Oliva, ni en primera ni en segunda vuelta al gobierno regional, ni en su campaña a senadora. Ello es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata”. Luego afirmó que “es absolutamente falso que yo haya llegado a algún tipo de acuerdo con los proveedores que se señalan en la entrevista y que haya propuesto vías irregulares de financiamiento electoral”.

Finalmente, advirtió que “si la ex candidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a evaluar acciones legales”.