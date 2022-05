Diputados lanzan bancada transversal por el Apruebo a la nueva Constitución

Un grupo de diputados oficialistas lanzó este miércoles la bancada transversal por el Apruebo, la cual busca dar apoyo a la nueva Constitución en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

La agrupación tendrá representantes del Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de Acción Humanista (AH), del Partido Humanista (PH), independientes y del denominado Socialismo Democrático.

“Estamos aquí militantes de destinitos partidos políticos y también independientes. Todos nosotros fuimos parte de cientos de chilenos que dijeron no a la Constitución de 1980, y hoy estamos aquí para decir sí a la nueva Constitución”, indicó la diputada Lorena Fries (FA).

La legisladora aseveró que la nueva Carga Fundamental “recoge las demandas profundas del pueblo chileno”, criticando que “todo este tiempo hemos estado siendo objeto de desinformación, de informaciones erróneas, mentirosas y queremos invitarlos a todos y a todas a iniciar un proceso de conversación en nuestros territorios”.

En la misma línea, su par Hernán Palma (PH) apuntó contra “la campaña de descrédito permanente sostenida por la derecha para afectar el trabajo hecho. No tendrá los frutos que ellos esperan. No olvidaremos que el 78% estuvo por el Apruebo, y si ellos siguen creyendo que Chile no despertó, están equivocados. Mientras estemos despiertos, ellos no podrán soñar tranquilos”.

Mientras, el diputado Marcos Ilabaca (PS) afirmó que “hoy no podemos no estar al lado de la opción que Chile requiere y esa opción dice relación con la construcción de una Constitución democrática, que represente los nuevos tiempos y que elimine la constitución de (Augusto) Pinochet”.

“Los socialistas vamos a estar en cada uno de los territorios de nuestro país trabajando codo a codo con todas las fuerzas progresistas, con este cambio tan necesario, porque la lucha que dio la población el 19 de octubre, hace ya dos años, hoy se ve culminada con un tremendo trabajo por parte de la Convención Constitucional”, agregó.

“Invitamos a todos los chilenos a salir a las calles a defender la opción Apruebo, no es posible seguir aceptando esta campaña comunicacional que la derecha y los sectores económicos hoy nos plantean, tratando de inflar la opción del Rechazo”, cerró.