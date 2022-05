Ministra de Salud respondió a Enrique Paris: “La comunicación de riesgo no es asustar”

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, salió al paso de las críticas realizadas este miércoles por el extitular del Minsal, Enrique Paris, quien en una entrevista radial manifestó que “creo que la comunicación de riesgo desgraciadamente ha sido muy mala, muy confusa” en las últimas semanas, en relación a las medidas por la pandemia del covid-19.

La secretaria de Estado manifestó que “a veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto, cuando no hay nadie cercano, es comprometer la comunicación de riesgo. Quiero decirles que yo creo que la comunicación no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando del punto de vista epidemiológico”.

La ministra, que esta jornada participó en la inauguración de la nueva sede del Teatro Azares, en el barrio Brasil, en el marco del Día Nacional del Teatro, agregó que “la comunicación de riesgo es que las personas tomen las decisiones, que nos protejamos, que seamos coherentes, que seamos transparentes y que no sean decisiones que toma una persona, sino que las tomamos colectivamente”.

🎭 En el Día Nacional del Teatro, celebramos volver a las salas que estuvieron cerradas por tanto tiempo. Para que esto no vuelva a pasar, hay que vacunarse, usar mascarilla, lavarse bien las manos. pic.twitter.com/hJD4u1OglV — Begoña Yarza Sáez (@begoyarza) May 11, 2022

Paris acusó a las autoridades del Ministerio de Salud de entregar señales confusas en relación a la información sobre el proceso de vacunación y las medidas por la pandemia.

En entrevista a la radio Cooperativa, sostuvo que “ayer mismo el subsecretario dio unas señales muy confusas y la ministra (María Begoña Yarza) también se ha equivocado varias veces y ha dado señales confusas”.

Agregó que “en una entrevista que dio la ministra en un canal de televisión, cuando le estaban preguntando por las mascarillas, tenía la mascarilla puesta al revés. Eso, desde una autoridad sanitaria, es algo gravísimo”.