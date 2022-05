“¿Cómo que silencio?”: El tenso momento en que Jaime Mañalich hace callar a Matilde Burgos durante entrevista

Un tenso momento se vivió en medio del programa “Esto es noticia” de CNN Chile, cuando la periodista Matilde Burgos, entrevistaba al exministro de Salud y excandidato a Senador, Jaime Mañalich.

[ Chascarros de la televisión en vivo: Matilde Burgos de CNN sufrió vergonzoso accidente ]

La situación se dio cuando a Mañalich se le consultó por la entrega de correos por parte del Ministerio de Salud, y por qué hasta este minuto, aún dichos archivos no habían sido entregados por dicha dependencia. Sin embargo, la exautoridad indicó que “los correos fueron solicitados por la Fiscalía y fueron entregados por el ministro (Enrique) Paris, hace diez meses”.

Burgos contrapreguntó, insistiendo en los correos solicitados por el Consejo para la Transparencia, cuando repentinamente Mañalich alza sus manos y le dice “¡Silencio!”.

“A ver ¿Cómo que silencio? Hay maneras y maneras, doctor Mañalich, así que el momento no cabe”, replicó la comunicadora.

Posteriormente, Burgos nuevamente volvió a preguntar “por los correos que pidió el CPLT, que fueron solicitados por CIPER, y esos correos fueron los que se negaron en la administración anterior y ahora van a tener que entregarlos de todas maneras porque la justicia falló en ese sentido”, a lo que Mañalich contestó “si me preguntan por qué este Gobierno no ha entregado los correos, no tengo respuesta”

Matilde Burgos compartió parte de la entrevista en su cuenta de Twitter, criticando nuevamente la actitud de Jaime Mañalich.

“¿Cómo que silencio? Respeto y pido respeto”, escribió la profesional.