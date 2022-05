Dan fuerte rol al Estado en derechos básicos

La educación, salud y vivienda, es decir, el llamado corazón de la Constitución, se discutió ayer frente a la última propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales.

El Pleno de la CC aprobó el derecho al trabajo digno, un ítem antes rechazado, como todos los que se discutieron ayer, luego de que la Comisión eliminara que las personas tengan derecho a la “libre elección del trabajo”. Sí lo define como aquel con condiciones laborales equitativas de salud, seguridad, descanso y desconexión digital.

Se rechazó que los empleados tengan de manera individual derecho a negociación coletiva, pues las organizaciones sindicales son sus titulares exclusivos.

No hubo amplio acuerdo, pero se dio luz a que toda persona tenga derecho a igual remuneración por igual trabajo. Harry Jürgensen (RN) reclamó que “eso no reconoce las diferencias entre empresas ni las distintas capacidades y talentos de las personas”.

Se rechazó que una norma regule la subcontratación para evitar la precarización laboral, lo que causó silbidos de los constituyentes.

En materia de Salud, pasó al borrador que el Sistema Nacional pueda estar integrado por prestadores públicos y privados, que podrán tener fines de lucro. Arturo Zúñiga (UDI) había declarado que “a quienes reciben una atención médica no le importa si es con fines de lucro. Pero sumará dos millones de personas a un sistema que ya está saturado”.

Educación fue centro de las discusiones. Se aprobó y fue seguido de una enorme celebración, el artículo 16, que garantiza el derecho a la educación. Janis Meneses (Mov. Sociales Ind.) manifestó que “la educación estaba armada para el beneficio de unos pocos, respondemos a la histórica necesidad de fortalecer la educación pública, que será la única que se regirá por estas normas”. El Sistema Nacional de Educación deberá ser financiado por el Estado.

Sin embargo, hizo ruido que el texto diga que sus principios son interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y no sexista. Bárbara Rebolledo (Vamos por Chile) dijo que “la libertad de enseñanza es solo bajo esos principios y el Estado queda habilitado para prohibir proyectos educativos”.

Como parte del derecho a la vivienda, se aprobó un Sistema Integrado de Suelos Públicos, que garantizará la disponibilidad de paños y establecerá mecanismos para impedir la especulación que vaya en desmedro del interés público. Jürgensen alegó que “la única forma de garantizar terrenos para viviendas es la fijación de precios. Y se impide la participación de privados”.

Se desecharon las indicaciones que obligaban al Estado a erradicar las tomas o a indemnizar a los afectados.

También se vieron asuntos de fondos de pensiones. Varios convencionales de derecha buscaron nuevamente que quedara por escrito que son heradables y propiedad de los trabajadores, pero fueron rechazados, así como el que autorizaba a sacar toda la plata para terminar con las AFP.

Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) resumió: “Se propone un sistema de reparto. Los trabajadores van a dejar de ser dueños de sus ahorros”.

También se aprobó la corresponsabilidad social y de género del trabajo doméstico; casas de acogida en casos de violencia de género y el derecho a mantener sus medicinas a los pueblos indígenas.

Mesa inicia ronda de reuniones con autoridades

Con una visita al Congreso Nacional, en Valparaíso, la Mesa de la Convención Constitucional inició una serie de reuniones previas a la redacción de las normas transitorias.

La presidenta, María Elisa Quinteros, y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, visitaron el puerto para recibir insumos con análisis y propuestas para esas normas transitorias.

“La transición entre la Constitución actual y la propuesta debe ser gradual, que asegure estabilidad y tranquilidad”, señaló Quinteros tras la reunión.

El presidente del Senado, Alvaro Elizalde, opinó que los actuales parlamentarios deberían cumplir su período: “Se deben respetar los mandatos por los cuales han sido elegidos los parlamentarios”.

Las citas continuarán esta semana con la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Banco Central y el Instituto Nacional de DD.HH.

Los insumos se recibirán hasta el lunes 16, una día antes de que empiece a trabajar la Comisión, en Antofagasta.

En Santiago, en tanto, se avanzó respecto de los coordinadores de Normas Transitorias, que será Elisa Giustinianovich (Mov. Sociales C.), y Armonización, que eligió a Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales). Para los segundos coordinadores no hubo acuerdo. En Preámbulo, a Adriana Cancino (PS) se sumó Jorge Abarca (Ind. No Neutrales).