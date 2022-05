Fulvio Rossi de “Amarillos por Chile” y plebiscito de salida: “Voy a votar Rechazo”

El ex senador Fulvio Rossi, hoy perteneciente al colectivo “Amarillos por Chile”, aseguró que votará por la opción “Rechazo” en el próximo plebiscito de salida por una nueva Constitución para el país.

En conversación con Ex-Ante, el exsocialista criticó el trabajo de la Convención Constitucional acusando que se han cambiado las “reglas del juego” tras el plebiscito de entrada e incluso que los escaños reservados estarían “sobrerepresentados”.

“Quiero ser bien franco: Todos dicen que estaban las reglas del juego claras al momento de votar apruebo o rechazo en el plebiscito de entrada. Eso no es cierto”, señaló Rossi.

“Yo voté pensando que iba a ser el mismo sistema electoral que rige para los diputados. Pero se introdujeron modificaciones al sistema electoral posterior al plebiscito, por lo tanto, uno podría decir que se cambiaron las reglas del juego. Se incluyeron escaños reservados, que sobrerepresentan a un sector. Por otro lado, se cambia el sistema al establecer listas de independientes, lo que permitió que ganara Vade y la Lista del Pueblo, hoy desaparecida, gracias a un modelo que no es propio de la democracia chilena, y que uno bien puede cuestionar. Ambas cosas no estaban a la vista al momento de votar en el plebiscito”, añadió el exparlamentario.

“Yo no soy de derecha, pero la derecha representa el 25% de la Convención y todos sabemos en Chile que por lo menos el 40% es de derecha. Incluso en la última elección un candidato de ultraderecha, como es Kast, sacó casi el 45%”, aseguró Rossi.

El ex PS también aseguró que en la Convención “hay una soberbia muy grande” y que los constituyentes “no han sido capaces de escuchar a los expertos ni a los académicos. Si hubiese que crear una nueva comisión, la mayoría de la gente estaría por un grupo de expertos”.

Respecto a la plurinacionalidad, señaló que “para mí es un desmembramiento del Estado chileno, que lo hace más ineficiente, una discriminación favorable y absolutamente arbitraria hacia los pueblos originarios, no solo en temas electorales o posición en distintas instituciones, sino en todo lo que dice relación con la restitución de tierras. Solo eso, va a llenar de casos judiciales los tribunales”

“Voy a votar rechazo. Va a ser un franco retroceso para Chile. Hay mucha gente como yo de centroizquierda, que tiene temor. Me dicen: no puedo cruzar la línea. Pero la política requiere coraje. El no cruzar la línea puede significar una constitución que va a ser mala para Chile. No es mejor de lo que existe y no nos permitirá avanzar”, aseguró Rossi.

“A la centroizquierda le falta coraje para votar Rechazo. Se requiere liderazgo. El discurso privado es decepción: “no me gusta, pero no me atrevo, porque no puedo pasar a ser un derechista”. Y no es así. Es un deber. Una responsabilidad frente a las generaciones venideras”, decretó el ex senador.