Ministra Siches: muerte de Francisca Sandoval “habla del momento que atraviesa el país”

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a la muerte de la periodista Francisca Sandoval, quien había sido baleada el pasado 1 de mayo cuando reporteaba una marcha por el Día del Trabajo y los posteriores hechos de violencia ocurridos en el barrio Meiggs.

La jefa de gabinete lamentó la noticia y sostuvo que este hecho “nos habla del momento que atraviesa el país y lo necesario que es volver a un espacio con mayor orden”.

“Nadie espera que a un hijo le pase algo como esto” — Izkia Siches

En declaraciones a radio Pudahuel señaló que “eso requiere la voluntad de los distintos sectores para que personas como Francisca no terminen falleciendo. Eso es un trabajo que no podemos hacer sólo como Gobierno””Era una joven periodista, deja a un hijo pequeño, he podido compartir con la familia el profundo dolor”, agregó en declaraciones a radio Pudahuel.

La periodista fue baleada en su cabeza cuando cubría los incidentes en el Día del Trabajador. 👇https://t.co/PY4MLKVzhP — Publimetro (@PublimetroChile) May 12, 2022

La secretaria de Estado añadió que “nadie espera que a un hijo le pase algo como esto”. El fallecimiento de la periodista de la Señal 3 La Victoria se produjo a las 10:55 de este jueves, según confirmó el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central).

La noticia también fue ratificada por el canal donde trabajaba, que en su cuenta de Twitter escribió: “Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad”.