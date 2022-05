Por calidad de vida: diputados ingresan proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 39 horas

Un grupo de diputados de diferentes sectores políticos ingresó un proyecto de ley que va a permitir reducir la jornada laboral a 39 horas.

Según lo manifestado por el diputado Jorge Durán RN, “el día de hoy ingresamos un proyecto que modifica el código del trabajo, de manera de permitir, que la jornada laboral semanal se reduzca a 39 horas, de manera gradual, de manera flexible y también incorporamos que se prohíba la precarización a través de las horas extras”, explicó.

Precisamente en este punto, el representante del distrito 9, entregó un ejemplo, junto a una imagen de la ministra de Deportes Alexandra Benado, (acusada hace unos meses de maltrato laboral).

“En este caso muchos ya tienen conocimiento de cómo algunos funcionarios públicos han sido precarizados incluso estando de vacaciones los pobres han tenido que cumplir horas extras reviviendo suculentos montos de dinero. Esto, busca ayudar a que los trabajadores puedan disfrutar de su vida en familia, mejorar el rendimiento y la eficiencia en su jornada laboral y también ahorrar grandes sumas de dinero, sobre todo en el sector público, cuando muchas veces se precariza a los pobres trabajadores y tienen que desembolsar el Estado grandes sumas de dinero por jornadas que muchas veces son difíciles de fiscalizar”.

¿Y el de 40 horas?

Por su parte, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, señaló que muchos trabajadores “lamentablemente sufren abuso laboral. Se quedan hasta las doce de la noche trabajando, ese abuso no lo vamos a permitir. El proyecto de 39 horas es necesario, ya se presentó un proyecto hace cuatro años atrás en el cual se hablaba de las 40 horas, nosotros lo estamos mejorando, esto, porque el sistema privado dice que se puede trabajar 39 horas. Nosotros creemos que es necesario flexibilizar de buena forma, mejorar las condiciones a los trabajadores y además no precarizar el trabajo a los empleados públicos”, afirmó.

“Esta es una bancada trasversal que busca que el trabajador tenga más horas con la familia, con su gente, y poder disfrutar el grato momento de estar con sus hijos, disfrutar a la casa, sus mascotas. Queremos que el trabajador disfrute y no sea abusado”, agregó Rubén Oyarzo.

Este no es el primer proyecto que se encuentra en la Cámara, la iniciativa de las 40 horas laborales descansa en el Congreso Nacional, ante esto, Jorge Durán, sostiene que “nosotros vimos que hace un par de años se ingresó el proyecto de las 40 horas, lo cual estamos de acuerdo, pero hace tres años atrás las condiciones han cambiado bastante, un ejemplo de ello es la pandemia, la cual nos demostró que nuestro código de trabajo no está preparado para enfrentar estas situaciones, como es el teletrabajo, como es graduar o que un trabajador pueda no solo tener un contrato laboral, o poder desempeñar largas extensiones de horario con un contrato laboral si no que al mismo tiempo pueda prestar servicios a través de forma telemática a distintos empleadores”.

Los firmantes del proyecto son Jorge Durán (RN), Rubén Oyarzo PDG, Gaspar Rivas PDG, Eduardo Durán (RN) y Enrique Lee (Independiente).