Sepa por qué no es errado hablar de una quinta ola de coronavirus en Chile

El subscecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, no quiso calificar el aumento de casos de coronavirus de las última semanas como una quinta ola de la pandemia en nuestro país.

“Contar el número de olas es algo que no hace mucho sentido. Es que el número de olas ha sido distinto en las diferentes regiones, pues no ha habido un comportamiento homogéneo del virus en Chile . Estamos viendo un aumento de casos, del que no podemos predecir de inmediato su magnitud”, precisó la autoridad sanitaria.

Pero el hecho de que según las cifras entregadas este miércoles 11 de mayo por el propio Minsal los contagios aumentaron 34% y 11% en siete y catorce días, respectivamente, y además se volvió a tener más de tres mil nuevos enfermos luego de 31 días, son reflejo de que no es tan errado hablar de una quinta ola de covid-19 en Chile.

“Las cifras de seguimiento muestran claramente un alza de casos, y determinan que es posible que se dupliquen en dos o tres semanas más. Ello podría convertirse en una quinta ola, algo no muy llamativo si se considera lo que está sucediendo en otros países, donde los casos se detienen, luego disminuyen y después suben. En Chile aparte hay que tener precaución, pues podemos enfrentar un invierno difícil, con una nueva ola de covid-19 más enfermedades respiratorias generadas por otros virus”, explicó Camilo Bass, director del Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad del Alba.

Y Rafael González, investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, agregó que “creo que estamos frente a una quinta ola, pues el aumento de casos en las últimas semanas es de un 30% a nivel nacional y de un 40% en la Región Metropolitana. La cantidad de nuevos enfermos hoy es similar al promedio de las primeras semanas de enero pasado, pero ahora se hacen muchos menos test semanales que en esa fecha”.