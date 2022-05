Denuncian a delantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, por intento de homicidio y violación

Este viernes el delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastian Villa, fue denunciado por intento de asesinato, violación y violencia de género.

El hecho habría ocurrido el 26 de junio de 2021.

Tras la denuncia, Boca Juniors activó el protocolo y expulsó a Villa de la concentración.

Debido a esto, el jugador no estará este sábado la semifinal de la Copa de la Liga ante Racing.

Hay que recordar que el delantero colombiano ya tiene un juicio pendiente tras la acusación de su expareja.

Sebastián Villa (@CiroCABJ22)

La denuncia

De acuerdo a la denuncia, la joven relata que comenzó a verse con Villa en 2020, durante la pandemia, sin embargo, la presunta agresión ocurrió el 26 de junio del año pasado cuando, según precisó, ambos volvían de compartir una comida y él, supuestamente alcoholizado, se puso violento.

Según Clarín, que tuvo acceso a la denuncia, la joven indica que él comenzó a agredirla físicamente cuando regresaron de una comida en una casa de un country y también sostuvo que hubo hechos previos de violencia psicológica.

“Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente”, relató la denunciante.

Otra grave denuncia contra Sebastián Villa: lo acusan de violación e intento de homicidio https://t.co/HoFdMXxoNf — Clarín (@clarincom) May 13, 2022

“Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’”, indicó la denunciante.

Luego relata gritos, forcejeos, insultos y luego agresión sexual.

Roberto Castillo, abogado de la denunciante, aseguró este viernes en declaraciones a TyC Sports que cuenta con materiales de audio, videos y fotos “para respaldar la denuncia”.

“Hay sobradas pruebas para llegar a una condena, es un delito gravísimo”, enfatizó el letrado, quien sostuvo que la mujer no promovió la acción penal antes “por temor”.