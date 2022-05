Desbordes acusó de “estalinista” a directiva RN y adelanta nuevo movimiento

El excandidato presidencial y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, tildó al Tribunal Supremo (TS) de la colectividad como “estalinista” después de que se haya propuesto suspender su militancia.

Según informó La Segunda, el “Ministro Tribunal Unipersonal” del TS, Rodrigo Barrientos, aplicó una censura por escrito al exdiputado y sugirió la “suspensión en el ejercicio de los derechos del afiliado por el plazo de un año”.

Dicha resolución respondió a una denuncia realizada por seis dirigentes de RN, surgida tras los cuestionamientos que hizo Desbordes al mismo TS y al excanciller Andrés Allamand cuando este último impulsó un acuerdo con Argentina.

”Lo que hice fueron críticas políticas normales, pero no me sorprende lo resuelto en el Tribunal. La directiva del partido ha actuado de manera estalinista. Lo que quiere es el control total y tiene la complicidad del TS, pues al menos cinco de sus integrantes, según lo señaló el propio (exdiputado) Tomás Fuentes, son completamente controlados por la directiva”, indicó el exministro de Defensa al citado medio, afirmando que “seguro van a ratificar lo propuesto por Barrientos”.

Además, el excarabinero apuntó contra el secretario general de la colectividad, el diputado Diego Schalper. “Él ha tenido la patudez de anunciar sanciones antes que el TS me las notifique. Aquí no hay ningún pudor. Hoy los tribunales supremos de Renovación son el brazo armado de la directiva”, consignó.

Por otro lado, el otrora parlamentario aseguró que “estamos trabajando con un grupo de diputados que incluso van más allá de RN, hay diputados de otros partidos de Chile Vamos y de fuera de la coalición para conformar un referente, un movimiento, no un partido necesariamente”.

”Es un tema que estamos conversando, para ir ayudando en las grandes reformas, para colaborar en la agenda antiabusos. Vamos a dar bastante que hablar en los próximos meses, porque creo que justamente es la mirada que necesita Chile y la que necesita este Gobierno para sacar adelante varias cosas”, añadió.

Esta misma jornada, Desbordes concedió una entrevista a Meganoticias donde afirmó que respaldará la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

Pese a ser uno de los impulsores del Acuerdo del 15 de Noviembre del 2019 que permitió la conformación de la Convención Constitucional, el extimonel de RN afirmó que “voy a votar rechazo. Me cuesta plantear que estoy por el rechazo, pero yo no apruebo, así de simple. Quiero defender el proceso constituyente para que tengamos una nueva Constitución (...) Que el 4 de septiembre no se apruebe este texto, que es un mal texto para Chile y que luego de eso se le proponga a los chilenos alternativas”.