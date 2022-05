Funcionarios subcontratados de Enap acusan que empresa no llegó a dialogar

La Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub) acusó a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de no acudir a la mesa de diálogo convocada a raíz de un acuerdo alcanzado durante la jornada de conciliación laboral del jueves.

A través de un comunicado, la organización expresó que “hoy la Dirección del Trabajo convocó a una nueva mesa de diálogo, en concordancia con los acuerdos previos tomados el día de ayer jueves, sobre las condiciones, plazos y garantías para la negociación”.

“Sin embargo, ENAP ha decidido rechazar la invitación y no acudir a la instancia de diálogo, señalando que a ellos no les correspondía la resolución de este conflicto, sino que a las empresas contratistas, desconociendo todo lo conversado esta semana y pasando a llevar no solo a los trabajadores, sino que a la misma Dirección del Trabajo y las empress contratistas que acudieron a la instancia”, revelaron.

En esos términos, manifestaron que “este es un nuevo capítulo vergonzoso de cómo ENAP ha decidido afrontar este proceso, lleno de mentiras y evasivas de su rol en este proceso, incluyendo el comunicado de hoy, publicado en el mismo momento en que se respondía a la Dirección del Trabajo que supuestamente no les había llegado la citación”.

“Consideramos que ya es suficiente. Es momento de que el Gobierno se de cuenta de que la gerencia de ENAP intenta boicotear directamente su gestión y este proceso, y que se asuma de una vez por todas que el Gobierno debe tomar las riendas en este asunto, en una de las empresas más grandes del país que además es propiedad del Estado”, emplazaron.

Los funcionarios subcontratados hicieron un llamado al ministro de Energía, Claudio Huepe, y al Presidente Gabriel Boric, pues según sus palabras, “ya no pueden seguir escondiéndose y esperando que la empresa resuelva este conflicto, pues ya es evidente que no lo va a hacer ni está dispuesta a hacerlo”.

“Nuestro rol como Federación será acudir a las bases a preparar las acciones y pass a seguir, pero no podemos seguir esperando al Directorio y Gerencia de ENAP, pus nunca han tenido la intención de conversar. Nuestra lucha es justa y no esperamos menos que respeto a nuestra labor”, advirtieron.

Por su parte, Enap manifestó a través de una declaración pública que durante “la tarde de ayer, ENAP Refinerías S. A. concretó la firma de un acuerdo con FENATRASUB y bajo la mediación de la Dirección del Trabajo. Este documento resume los acuerdos de las partes, con miras a poner término al conflicto que ha afectado a Refinería Bio Bío”.

“Tras ello, ENAP ha facilitado las instancias de diálogo y gracias a esto desde ayer ya están funcionando estas mesas de negociación entre empresas y trabajadores. ENAP sigue poniendo todos sus esfuerzos en propiciar el diálogo y el entendimiento entre todas las partes, con la intención de que prontamente se destrabe este conflicto”, aseveraron.