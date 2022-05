Impactante video de tías de jardín de La Victoria: le cantan a los niños para calmarlos durante balacera

Cantando “Conejito y el Cazador” las tías del jardín Nuestra Señora de La Victoria, calmaron a los niños que yacían resguardándose en el piso, frente a la balacera que afuera del recinto atemorizaba a todos.

Y este es el protocolo que aplican cuando se registra una balacera en la población La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para poder distraer a los niños.

Y si bien ninguno resultó herido, sí quienes llegaban recién a esa hora pudieron haber sido impactados por algún disparo.

El padre pegó en la parte trasera del asiento del copiloto el currículum de su hija, logrando que la contactaran para varias...👇https://t.co/y9PUzp446r — Publimetro (@PublimetroChile) May 13, 2022

“Al momento que estaba ocurriendo la balacera había niños recién llegando. Ellos venían caminando con su familia y quedan propensos a ver estas imágenes. Ver a estas personas con armas”, dijo Sabina Alvear, una de las parvularias.

La balacera se produjo en el velorio de alto riesgo, de un joven de 19 años, quien tenía dos órdenes de detención, una incluso por homicidio.

Luis Astudillo, alcalde de la comuna, sostuvo que “acá hay una disputa territorial de bandas de crimen organizado y mientras no actúe, no se desarticulen estas bandas en la población La Victoria, no va a haber paz”.