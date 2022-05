Iván Moreira emplazó al Presidente Boric: “Una muerte más en La Araucanía y usted va a hacerse responsable”

El senador Iván Moreira (UDI) criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la tensa situación en la Macrozona Sur, luego de que el gobierno anunciara la creación del “estado de excepción intermedio” que permita a las Fuerzas Armadas resguardar las carreteras y rutas.

En respuesta a este anuncio, el líder y fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, hizo un llamado a “tomar las armas” y hacer una resistencia en la zona.

En ese contexto, Moreira señaló que “los chilenos queremos paz. No queremos que el terrorismo y la delincuencia siga tiñendo de sangre todos los territorios de nuestro país, especialmente en La Araucanía”.

“Queremos que se imponga el Estado de Derecho. Ya no queremos seguir teniendo gobiernos en general, cobardes, débiles, para aplicar la Ley e imponer el orden”, agregó.

Asimismo, aseguró que “hoy día hemos visto cómo un terrorista, en un acto de sedición, no solamente emplaza al gobierno, sino que lo desafía a la guerra”.

“Por eso que el gobierno, si debe hacer algo, es invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Antiterrorista. Porque estos señores se sienten dueños de todo”, afirmó el senador.

“El gobierno, a partir de hoy, tiene toda la responsabilidad por cada muerte en Chile en la Macrozona Sur, al aceptar que los emplacen, que los desafíen con declaraciones temerarias para producir fuerzas de resistencia. Estos terroristas deben ser castigados”, enfatizó.

Finalmente, dirigiéndose directamente al Presidente, sentenció: “Una muerte más en La Araucanía, usted Presidente, usted señor Boric va a hacerse responsable”.

“La verdad esto parece chacota de cómo este gobierno defiende la impunidad. Y no solamente va a pasar a la historia el Presidente Boric por la impunidad, sino que no me cabe la menor duda que el plebiscito de salida de la Constitución puede terminar siendo su propia salida”, señaló Iván Moreira.