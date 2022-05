Juancho Hernangómez, la estrella de la NBA que protagonizará una película con Adam Sandler

Michael Jordan y LeBron James se convirtieron en los basquetbolista más famosos que protagonizaron una película. Sin embargo, Juancho Hernangómez, elemento del Jazz de Utah, se unirá a la lista de jugadores que aparecen en una cinta.

Y es que, el atleta español será parte de la nueva cinta de Adam Sandler, la cual lleva por nombre “Hustle”.

Otro dato curioso es que esta película es una producción de la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James.

El oriundo de Madrid es una de las grandes figuras del básquetbol español, por lo que su aparición ratificará su popularidad.

Con tan sólo 21 años, Juancho aterrizó en la NBA, luego de que los Nuggets de Denver se hicieron con sus servicios.

En ese entonces, Hernangómez representaba al Movistar Estudiantes de la Liga ACB, pero fue seleccionado en el puesto número 15 del Draft.

Desde su arribo al campeonato estadounidense, Juancho ha sido parte de cinco franqucias, entre las que se encuentra: Denver, Timberwolves de Minnesota, Celtics de Boston, Spurs de San Antonio y Utah.

En total, el ibérico ha disputado un total de 297 partidos, una cifra bastante alta al tratarse de un jugador extranjero.

La película en la que participará junto a Sandler será la historia de un español que quiere cumplir el sueño de jugar en la NBA, algo similar a lo que fue su carrera.

“Mi sueño siempre fue ser un jugador de básquet, es mi amor. Nunca quise ser actor, nunca se me cruzó la idea. Me preguntaron durante varios meses y le dije a mi agente que no quería hacerlo.

“Fue increíble, muy divertido. Una experiencia única en la vida y estoy muy contento de haberlo hecho. Lo verán en junio, fue muy divertido”.

— Juancho Hernangómez, jugador del Jazz de Utah