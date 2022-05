José Antonio Kast encendió Twitter: “Basta de excusas presidente Gabriel Boric, empiece a gobernar!”

Esta semana se han vivido varios hechos de violencia en nuestro país, destacando el asalto a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, y el secuestro del escolta presidencial. A raíz de esta situación, José Antonio Kast subió un video enviándole un mensaje al presidente Gabriel Boric.

A través de Twitter, el excandidato al sillón presidencial comentó que: ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en Maipú? ¿Por qué estamos en diálogos ciudadanos? Porque aquí están los problemas reales de las personas, es aquí donde uno palpa cuáles son las necesidades urgentes de la ciudadanía”, esto mientras participaba en actividades del Partido Republicano en la zona poniente.

“Los chilenos estamos cansados. Anoche asaltaron la vivienda de la Ministra de Defensa, secuestraron a un escolta presidencial. todos los días asaltos, homicidios, delincuencia desatada”, agregó.

“Creo que el gobierno ya no tiene ninguna excusa para empezar a gobernar. ¿Dónde están? ¿Por qué no gobiernan? ¿Por qué no le dan seguridad a nuestros compatriotas?”, lanzó.

Posteriormente, enfatizó en que: “Esto, presidente Boric, debe terminar y usted tiene que comenzar a gobernar”.

¿Dónde están?

¿Por qué no gobiernan?

¿Por qué no les importa la seguridad de los chilenos?



Basta de excusas: Presidente @gabrielboric empiece a gobernar! pic.twitter.com/RWyj11dQWp — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) May 14, 2022

En contra de Izkia Siches

A los pocos minutos, agregó una fuerte crítica al desempeño de la actual Ministra del Interior, Izkia Siches.

“Uno de los principales problemas del caos que vive Chile en materia de violencia, delincuencia y narcotráfico, es que la Ministra del Interior no ejerce sus funciones”, comenzó.

“No hay estrategia, no hay reacción, no hay acciones concretas. No hay Ministra y los delincuentes lo saben”, finalizó.