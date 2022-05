Paula Daza criticó manejo de casos de COVID-19: “No hubo suficiente comunicación sobre la importancia de la vacunación”

A raíz del alza de casos de contagios de COVID-19 que se ha registrado en nuestro país, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, criticó el manejo comunicacional del actual gobierno.

La actual directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo fue entrevistada por el medio La Tercera, en donde habló sobre su vida actual y dio algunas opiniones sobre la gestión del Ministerio de Salud.

Recordemos que Daza trabajo de cerca con Enrique parís, el exministro de Salud, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En la conversación, Daza comentó que el actual mandato da señales confusas respecto a la pandemia, y que “a mí me interesa aportar en las políticas públicas de salud”.

“Por eso he llamado a las personas a vacunarse, he hablado de la importancia de la comunicación de riesgo y he planteado estrategias. Más allá de las críticas, nos interesa que se haga un análisis y se mejore lo que se pueda mejorar”, añadió.

Con respecto al alza de contagios y la futura nueva ola, aclaró que “a principios de abril propusimos focalizarse en la vacunación de rezagados. Se sabía que venía este aumento de casos, por lo tanto, era importante prepararse”.

“Hay que entender lo que es la comunicación de riesgo. Cuando se habla de esto, se habla de prepararse y responder a situaciones de riesgo, con planificación y preparación”, enfatizó.

Finalmente, la doctora lanzó que “a principios de abril, cuando aún estábamos en una situación epidemiológica buena, no hubo suficiente comunicación sobre la importancia de la vacunación”, concluyó.