Irací Hassler: “Siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es tan sencillo como condenarla”

La alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler se refirió a los diferentes hechos de violencia que afectan hoy a la comuna de la que es jefa.

En entrevista con La Tercera, la edil de 31 años declaró que “siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es tan sencillo como condenarla, sino que implica poder resolver problemas de fondo que tiene nuestro país para que exista una mejor convivencia y, como le decía, fortalecer los derechos sociales”.

Respecto a las críticas que han recibido las autoridades oficialistas y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, sobre no haber condenado anteriormente la violencia con suficiente fuerza, Hassler dice que “más que ser más o menos duros, este gobierno y nuestro sector tiene muy clara la preocupación de la ciudadanía con la seguridad”.

Y agrega que “la mayoría de nosotros vive en los barrios de Santiago, incluido el Presidente, conocemos su realidad. No veo un complejo de la izquierda con la seguridad, sino que una empatía con el problema y una prioridad”.

Tomas de liceos en Santiago

Sobre las diferentes tomas que afectan diferentes liceos de la comuna de Santiago, y que han ocasionado violentas manifestaciones y enfrentamientos, la alcaldesa comenzó asegurando que asume como tarea “recomponer las relaciones en nuestros 44 establecimientos educacionales después de un periodo en que hubo mucha violencia y falta de diálogo”, y que para ello es necesario escuchar a los estudiantes.

“He recibido aquí (en la municipalidad) a los estudiantes del Instituto Nacional y me he reunido con muchos liceos y comunidades universitarias. Creo que esa actitud marca una diferencia muy profunda en cómo se había abordado este tema desde un gobierno central y comunal que buscó criminalizar”, continuó.

“En mi gestión no habrá carabineros en los techos del Instituto Nacional y tampoco entrando a los colegios. No es un camino sencillo, pero a partir del diálogo hemos generado reparaciones en los establecimientos y un cambio en educación sexual integral, no sexista y ambiental, que son prioridades que han puesto las comunidades educativas sobre la mesa”, expuso en conversación con el medio nacional.

Comercio ambulante

Hassler también se refirió a la enorme cantidad de comercio ambulante ilegal que hay en la comuna, y al respecto aclaró que como municipio sí están actuando para enfrentarlo.

“No existe una mano blanda en Santiago, realizamos más de 60 operativos mensuales con más de 400 fiscalizaciones, pero en nuestra comuna y en el país el comercio ilegal creció bruscamente producto de diversas situaciones como la crisis económica pospandemia y la crisis migratoria”, señaló.

De acuerdo a la autoridad comunal, el trabajo no consiste solo en fiscalizar, sino también en “la creación de empleo decente. Como municipio hemos puesto a disposición 9.722 nuevos puestos de trabajo en una alianza con cientos de empresas”.

Movilizaciones y relación con Carabineros

Al ser consultada respecto a su relación con la institución de Carabineros, y cómo cambió desde su figura antes de asumir como autoridad, versus cómo es en la actualidad, la alcaldesa aseguró que “Yo nunca me enfrenté a Carabineros, sí me opuse y sigo oponiéndome a cualquier vulneración o violación a los derechos humanos que se puedan generar”.

Y continuó: “Desde la municipalidad trabajamos en comunicación directa y permanente con Carabineros y para todas las convocatorias reforzamos el llamado a que sea pacífica, que no afecte a la comunidad, centros de salud ni a nuestra ciudad, así como al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

“Fuimos parte de manifestaciones importantes en nuestro país que buscaban mostrar la necesidad de cambios que había en Chile, y eso creo que sigue firme en mí y en las distintas autoridades que hoy desde diversas partes seguimos luchando por fortalecer la educación pública, mejores condiciones de vida y por la dignidad y respeto a todas las personas. La diferencia es que hoy tenemos la oportunidad de jugar roles relevantes desde la institucionalidad para que esas transformaciones se vuelvan realidad”, sentenció.