¿Aparece el fantasma de la cuarentena?: ministra de Salud asegura que “ese escenario es muy poco probable”

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, manifestó su preocupación por el aumento de los casos de covid-19 en los últimos días, aunque aclaró que el sistema se encuentra preparado.

Ante la eventualidad de decretar cuarentenas debido a este crecimiento de casos, la titular de la cartera de Salud afirmó en declaraciones al programa “Estado Nacional” de TVN que “no aparece como una herramienta que necesitaríamos para disminuir los casos. No aparece como estrategia en este escenario”.

[ Según grupo epidemiológico matemático de la Usach, Chile ya entró a una quinta ola de COVID-19 ]

Agregó que solo se podría dar en “un escenario poco probable en que apareciera una variante de preocupación que no responda a las vacunas. No es el escenario de ahora. Eso nos asemejaría al escenario de 2020. Ese escenario es muy poco probable”.

Mientras que ante la posibilidad de que se vuelva a la cifra de 30 mil contagios diarios, afirmó que “no es un escenario descartable. El ómicron que nos acompaña ahora es siete veces más contagioso”. Pero “si llegásemos a ese escenario, yo le puedo decir a las personas es que estamos preparados. La gracia es estar preparados para ese escenario”.

Respecto de las críticas realizadas por el exministro, Enrique Paris, y la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la secretaria de Estado indicó que “para nosotros, la comunicación de riesgo es bien importante. Interesa instalar en las personas la mayor información posible”.

”La comunicación de riesgo no es solo hablar en la televisión abierta todos los días, sino que fortalecer las comunicaciones en territorios y eso lo hemos fortalecido”. Dijo, como ejemplo, que “me sorprendió que las personas entendieron tan bien el mensaje de las mascarillas. Eso uno lo ve en la calle y la gente lo entendió”.

Entre ellas, afirmó la autoridad, está la “presencia policial en materia de labor preventiva” una “política de fiscalización de y...👇https://t.co/Vjb4oXAA5a — Publimetro (@PublimetroChile) May 16, 2022

”Siempre es bueno seguir mejorando y el espíritu de la doctora Daza cuando decía que quería aportar, bienvenida. Si ella quiere aportar, las puertas están abiertas”, añadió.

Vacunación

Sobre la vacunación, explicó que “cuando miraba datos de Oxford en todos los países van cayendo en vacunación. Quienes no somos nosotros, somos los únicos que no caemos en vacunación (...) las vacunaciones en todo el mundo tienen esta forma de presentación. Intensa al principio y después hay remolones. Eso en todas las campañas ocurre. Nosotros rompimos esta tendencia en todos los países”. Aunque sostuvo que “hay un grupo que a mí me preocupa que son las personas de 3 a 5 años”.

Informó que hay vacunas aseguradas para los próximos meses. “Los contratos hacia adelante están aseguradísimos. Hemos hechos nuevos contratos (...) La capacidad de tener autonomía en las vacunas va a ser total”.

En relación a una quinta dosis, Yarza dijo que los expertos “están mirando la experiencia nacional. Ellos están mirando esos datos y nos van a hacer una recomendación las próximas semanas”.