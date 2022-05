VIDEO | Único asistente a comisión revisora de acusación constitucional contra excanciller Allamand “no supo que decir”

Un bochornoso momento se vivió este lunes en la comisión revisora de la acusación constitucional presentada en contra del excanciller Andrés Allamand, por presunto “abandono de deberes” en el marco de la crisis migratoria que afecta al norte del país.

La instancia había citado a 14 alcaldes del norte del país para que entregaran testimonio. Sin embargo, el único que asistió fue el jefe comunal de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien además no supo que decir . Del resto, solo tres justificaron su inasistencia.

“Me llego una citación a mí. Quiero partir diciendo que es primera vez que me citan a una reunión de esta naturaleza. No sé de qué se trata. Sé que es del tema de la acusación constitucional contra el señor Allamand, ex ministro de Estado. No sé qué tengo que hacer o decir acá”, indicó Ferreira.

El presidente de la comisión, Jaime Araya (ind-PPD), atendió las palabras del alcalde y lo dejó liberado.

Aquí el momento en donde el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, asegura que es primera vez que lo citan a una comisión del Congreso y que no tiene idea del motivo. Esto fue en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional a Andrés Allamand. 👇🏽@24HorasTVN https://t.co/kYTTQLKI7u pic.twitter.com/5tC5ZarL6a — Poirot Escovedo (@poirotes) May 16, 2022

“Cumplimos la tabla que estaba estipulada, y en particular había un punto que era recibir el testimonio de los alcaldes que los diputados requirentes habían propuesto. Solamente compareció el alcalde de Alto Hospicio”, indicó el diputado.

Además, Araya explicó que la mesa atenderá mañana a los gobernadores regionales Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y Atacama, mientras que el informe sería despachado a Sala en la tarde o el miércoles.

Recordar que la acusación declara que Allamand cometió “notable abandono de deberes” por renunciar en febrero de este año a la Cancillería para asumir como secretario general de la Comunidad Iberoamericana en España.

La situación fue criticada debido a los episodios de violencia que ocurrieron en esa fecha en el norte del país, como la agresión de migrantes en contra de Carabineros en Iquique o el homicidio del camionero Byron Castillo en Antofagasta, hechos que terminaron con el expresidente Sebastián Piñera decretando Estado de Excepción en la zona.

El documento fue firmado por la diputada Pamela Jiles y sus pares del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Víctor Pino y Francisco Pulgar; además de Viviana Delgado (Ecologista Verde), Enrique Lee (IND-Evópoli) y Clara Sagardia (Revolución Democrática).