“A Paz Bascuñán que hizo sus personajes, y a la Allamand y a todas esas cabras...”: el descargo de Neme por Nicolás López

José Antonio Neme se refirió este martes en Mucho Gusto a la sentencia de cinco años y un día de prisión contra Nicolás López por dos delitos de abuso sexual cometidos entre 2015 y 2016.

En el matinal de Mega, el periodista resaltó “la valentía de las víctimas, no solamente para haber sostenido hasta el final que este hombre era un abusador, sino que además haber tenido que escuchar en silencio que la parte defensora las ponía como unas verdaderas maquiavélicas que habían urdido todo esto para tener cierta fama, como si participar en una película de Nicolás López fuera como ser dirigida por Tarantino o por los hermanos Coen, pongamos las cosas en su justa dimensión también”.

“Pero quiero recordar una entrevista que dio Nicolás López respecto de su cine. Porque yo he sido bien claro acá, yo creo que era muy revelador el tipo de cine que él hacía con respecto al comportamiento que después terminó teniendo en la realidad”, añadió.

Tras esto, el conductor del matinal mencionó una antigua entrevista al director de cine. “El humor de sus películas, le pregunta la periodista, ha sido polémico y criticado. El desprecio de la actriz Ignacia Allamand hacia las personas con síndrome de Down en una de sus películas, los chistes despectivos hacia las personas obesas, el humor negro con el tema de la pedofilia”.

“Él contesta lo siguiente: ‘A los críticos les duele porque dicen que es una película súper políticamente incorrecta, y yo siento que no tiene nada que yo no haya escuchado en mi casa, a mis papás, a mis familiares, a mis amigos. Nosotros somos políticamente incorrectos en extremo, pero puertas adentro. ¿Quién no se ha reído de la vieja coja, de la vieja pobre, de la vieja sin dientes y después se siente mal? El humor es un proceso reflexivo, se basa en cómo uno observa y vive las cosas y está en el ADN de uno reírse de las cosas terribles’”, relató Neme

Ante esto, el periodista afirmó que “yo creo que si a Nicolás López lo tuviera en frente le diría que lo que acabo de describir no es ser políticamente incorrecto, es ser un estúpido. Porque ser políticamente incorrecto es otra dimensión, no es reírse de la vieja coja ni de las personas que tienen problema de peso. Eso es ser un imbécil”.

“Ser políticamente incorrecto es salirse de la normativa, de la normativa del poder, cuestionar al poder, ser rebelde hasta el final. Lo menos que tiene este contenido es ser políticamente incorrecto. Lo único que habla es de un estupidez supina, que se trasunta en sus películas y personajes que esas mismas actrices interpretaron. Son bodrios de películas. Él tendría que pagar no solamente por lo que hizo, sino que también por el mal cine que hizo”, remarcó.

“¿Quién se puede reír de esas estupideces? Perdón que lo diga así. Ahora estoy siendo políticamente incorrecto para toda la gente que le gusta el cine del señor López, y a Paz Bascuñán que hizo sus personajes, y a la Allamand y a todas esas cabras.... ¿Quién se puede reír de esa ridiculez? Nadie. Nadie medianamente inteligente”, concluyó José Antonio Neme.