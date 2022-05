Controversia por gasto de constituyentes que viajaron a Antofagasta a presentar borrador

El constituyente Harry Jürgensen envió un comunicado a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, informándole por qué no viajó a Antofagasta junto a los demás representantes del Pleno, para presentar el borrador de la nueva Constitución, desde el 16 al 20 de mayo en la Segunda Región.

El representante del Distrito 25. indicó en la carta, que tuvo sus reparos con el viaje territorial porque “según se nos informó costará aproximadamente $490 millones....(Y) nos hemos enterado del itinerario de salida, el cual contempla varias visitas a lugares turísticos (...)”

Ante esta decisión, indicó que se excusa de participar y sesionará por vía telemática, destinando el resto de su tiempo en “informar a los habitantes de mi distrito sobre el borrador de la nueva Constitución”.

Además, vía Twitter, señaló que “NO fui a Antofagasta, porque NO quiero participar de un PLAN Comunicacional sesgado y DISTORSIONADOR y menos para hacer Turismo, con la plata de TODOS los chilenos!”.

Su decisión generó diversas reacciones en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo y en contra.

“Si el mamarracho está terminado, a qué trabajo te refieres ?? explica a la gente que día a día come gracias a las ollas comunes, mientras ustedes derrochan 500 millones como si nada, esto se llama desconexión total con los que votaron apruebo !! #RechazoTransversal” @manuconstituye

“A trabajar?@manuconstituye CDR, sinvergüenza y aprovechador, así como todos los #ConstituyentesCSM que están en Antofagasta, gastando más recursos de los chilenos, haciendo proselitismo. Su trabajo en terreno ya terminó. Lo que queda es solamente administrativo”.@JoseGoMor

“En lugar de balbucear lo mismo de siempre y evadir una realidad incomoda para lo deplorable de tu sector, podrías darte cuenta que Antofagasta también es parte de Chile, ya que hacen gárgaras con el abusado termino: “PATRIOTA”. Dan pena, tu y tu lastimero llanto. Jurgensen” @@MarceloAlb5

“Harry para lo único que sirve es para desinformar sobre el avance de la constitución porque como político es un 0 seria bueno que los constituyentes fueran a todas las regiones pero al parecer a Harry no le gusta trabajar viniendo de un RN no me extraña la derecha siendo derecha” @Alondra36815869