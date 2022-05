“Cambia, todo cambia”: Plaza Inés de Suárez ahora se llamará Patricio Aylwin Azócar

Durante esta jornada, el Concejo Municipal de Providencia aprobó, de forma unánime, que la Plaza Inés de Suárez sea renombrado para conmemorar al expresidente Patricio Aylwin Azócar, poniendo su nombre al recinto.

Todo comenzó el pasado 19 de abril, cuando las autoridades del lugar aprobaron la moción del concejal Pablo Jaeger para nombrar una calle o una plaza de la comuna con el nombre del exmandatario. Luego de un mes de análisis, la medida fue aceptada.

El motivo de la elección fue que la zona es el área verde central de Providencia, y en estos momentos se encuentra siendo remodelada.

“Una plaza muy familiar, que es un lugar de encuentro de vecinos, y que se ubica en el corazón de Providencia, tendrá el nombre del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, lo que me llena de felicidad ya que será un gran reconocimiento a un hombre trascendental en la historia de Chile. Actualmente, esta plaza está siendo completamente remodelada, con jardines sustentables y modernos juegos infantiles, por lo que cuando la inauguraremos no sólo será la plaza más linda de Chile, sino que tendrá el nombre de un gran Presidente y gran vecino, como don Patricio Aylwin”, comentó la alcaldesa, Evelyn Matthei a la Municipalidad.

Mientras que Pablo Jaeger, añadió que “celebro que en el Concejo Municipal, unánimemente, se haya respaldado la idea de cambiar el nombre de la plaza Inés de Suárez por el del ex Presidente Patricio Aylwin. Existe un completo acuerdo en la importancia y justicia de reconocer el inmenso aporte del Ex Presidente a la convivencia y progreso del país.

“Ahora avanzaremos consultando a los vecinos y al COSOC. Además, dado que la plaza actualmente se está remodelando, veremos la posibilidad de instalar en ella algo que recuerde al Presidente, lo cual deberá ser concordado con el Consejo de Monumentos Nacionales. Estamos muy felices por este reconocimiento”, concluyó.