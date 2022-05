Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía: “Estamos aquí para traer algo de paz”

El general de Brigada del Ejército Edward Slater, jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, se refirió al estado de excepción constitucional que comenzó a regir en la noche del martes en la región, con el despliegue de personal de Fuerzas Armadas.

“Nosotros estamos aquí para traer algo de paz a la región, pero el camino y la solución a esto es el diálogo, esperamos que eso (enfrentamientos) jamás ocurra, no es nuestra intención”, declaró a 24 Horas.

“Nadie quiere enfrentamientos ni muertes de civiles. No queremos ser el Gobierno en que un militar mate a un comunero”, señalóhttps://t.co/3FDczApCNL — Publimetro (@PublimetroChile) May 18, 2022

Sobre eventuales enfrentamientos, manifestó que “esperamos que no tengamos que enfrentar situaciones de ese tipo, porque no van a terminar bien, no es lo que corresponde”.

Agregó que “el camino es el diálogo y ojalá, a través de nuestras autoridades de Gobierno, ellos sigan ese camino y logren la convergencia y la paz que todos queremos”.

Aclaró que la tarea que deben realizar los efectivos de las FF.AA. Es realizar un control en las carreteras y rutas de la zona y ser un apoyo principal a Carabineros. Explicó que no pueden llevar a cabo el chequeo a vehículos y personas, labor a cargo de la policía uniformada.

Mientras que el jefe de Defensa Nacional de las provincias de Biobío y Arauco, Jorge Parga, sostuvo que “espero que no se produzcan (delitos) y en las circunstancias que se llegara a dar, va a existir la reacción que corresponde dentro de la legalidad, la necesidad, proporcionalidad y la gradualidad respectiva, de acuerdo a las reglas de uso de la fuerza que están definidas y todo el apoyo que nos da la legítima defensa en particular”.