“Los niños lloraban desesperados”: El testimonio de los apoderados tras la agresión de padre a estudiantes en Maipú

Este martes se conoció una grave situación de violencia al interior de un colegio en Maipú. El pasado lunes, un grupo de adultos ingresó al establecimiento para agredir a los estudiantes que le hacían bullying a su hija, a quien incluso le cortaron el pelo.

[ La amenazaron con bastón retráctil: Adultos ingresaron a colegio de Maipú para golpear a una estudiante ]

El padre de la niña víctima de hostigamiento fue captado gritando en el patio del colegio, apuntando a profesores e inspectores con un bastón retráctil, lo que provocó que varios estudiantes huyeran del lugar.

Producto de esta situación, el colegio debió suspender las clases para organizar un trabajo de reflexión y analizar las medidas a tomar en el caso.

El matinal de Mega, Mucho Gusto, conversó con apoderamos del establecimiento quienes entregaron detalles de los hechos.

“Cuando yo ya me corrí es cuando él sacó el fierro (bastón). Pero él no lo sacó para pegarle a la niña o a otros niños, fue para que los familiares de él pudieran seguir pegándole y nadie se metiera”, aseguró una apoderada que fue testigo de la situación.

“Le pegaron mucho, patadas, le agarraron el pelo. Eran adultas, gente grande”, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “había muchos que no se metieron, porque eran sólo dos inspectoras cuando estábamos defendiendo a la niña. Y cuando el caballero salió con el fierro, ahí salieron corriendo todos, nadie se metió”.

Asimismo, otra apoderada identificada como Yamila, relató que ella se encontraba en el colegio para retirar a sus hijos y que “los niños lloraban desesperados. Yo en el pasillo sujetaba a los niños para que no pasen, porque estaba este caballero”.

“Uno de mis hijos me dijo ‘no quiero ir más a ese colegio, no me gusta lo que pasamos’”, añadió.

La versión del establecimiento

Mediante un comunicado, el Centro Educacional Piamartino “Carolina Llona de Cuevas”, entregó su versión oficial a la comunidad educativa:

“El día de hoy, en el horario de salida de los estudiantes (15:30 hrs.), vivimos un hecho de violencia por parte de adultos, quienes ingresaron a la fuerza al colegio para agredir a una de nuestras estudiantes, donde uno de ellos portaba dentro de sus ropas, un bastón retráctil, con el cual amenazó a estudiantes, apoderados y educadores”.

“Varios de nuestros colaboradores intervinieron ante estos hechos de violencia, para proteger la integridad de la estudiante, así como también de los demás niños, niñas y jóvenes, que se encontraban alrededor; nuestros educadores también resultaron agredidos por estas personas externas”, agregaron, asegurando que inmediatamente se contactó a Carabineros para asistir al lugar.

“Por seguridad de toda la comunidad educativa, el ingreso de apoderados y adultos al establecimiento al momento de la entrada y salida quedará estrictamente prohibido. Así también, en el caso de retirar a algún estudiante durante la jornada, este se deberá informar al portero”, informaron.