Sindicato del Metro dice que grave incidente en Las Rejas refleja una mala gestión de la empresa

A las 7:43 am de este martes 17 de mayo fue cuando el Metro dio el aviso en su cuenta oficial de Twitter: “Por un tren con falla técnica en estación Las Rejas, el servicio en Línea 1 solo se encuentra disponible entre Estación Central y los Dominicos”.

Así empezó una jornada caótica para miles de santiaguinos. Y también de preguntas, dudas y cuestionamientos.

Cundió la preocupación por varios videos que circularon por las redes sociales mostrando chispas y humo en el tren afectado. Además, mucha gente -incluso en la superficie y a gran distancia- decía que oyó una fuerte explosión.

Producto del hecho hubo una estampida en Las Rejas y tres personas resultaron heridas, aunque no de gravedad.

La explicación de lo acontecido la dio con rapidez el gerente general, Rubén Alvarado: “A las 7:40 se produjo un arco eléctrico, una falla en uno de nuestros trenes en Las Rejas, lo que produjo bastante humo”.

El servicio en la Línea 1, la más antigua de todas, quedó suspendido entre las estaciones San Pablo y Universidad de Santiago. Los trabajos fueron arduos para remolcar al tren averiado al taller ubicado en la estación Neptuno y reponer el servicio, lo que fue anunciado a las 15:43.

Las críticas de los trabajadores y de un experto

El presidente de la Federación de Trabajadores del Metro, Eric Campos, dijo a Publimetro que “ esto pudo ser mucho más grave por la estampida en un andén de Las Reja s. Esperaremos el resultado de la investigación y exigiremos que sean tomadas medidas para corregir, si es que hubo, problemas en algún proceso. Pero aunque las averías son siempre una posibilidad, el incidente mostró que el Metro no está capacitado para enfrentar incidentes críticos”.

El sindicalista agregó que “en Las Rejas había a esa hora un jefe de estación, un asistente de servicio, dos vigilantes y tres personas en el andén, y las últimas solo trabajan de 7 a 10 de la mañana. Muy poco para la estación a la que entra más gente en la Línea 1, con trece mil pasajeros en hora punta”.

Eric Campos precisó que “desde la pandemia ha habido mil 500 despidos de subcontratados en estaciones. No falta gente en mantención, aunque muchos especialistas de ahí se han ido porque les ofrecen mejores salarios. La empresa no ha recuperado los dos millones 800 mil personas diarias que transportaba, va en dos millones, y eso trajo serios problemas económicos. Y el gerente general desde hace ocho años (Rubén Alvarado) ha hecho una mala gestión, no dio el ancho, y ya debería irse pues no supo gestionar a esta empresa”.

Por su parte, el exconsultor de la Cepal en infraestructura y desarrollo, Felipe Ulloa, declaró a nuestro medio que “lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas interrupciones en el Metro de Santiago, y son diversas las fallas en el sistema que se han presentado en el último tiempo en la Línea 1. Esto nos indica una mala mantención, por ejemplo, del sistema eléctrico que conecta a las líneas. Por eso es importante mejorar los estándares de seguridad, para que no ocurran estas eventualidades”.

“Es fundamental que estas situaciones sean fiscalizadas, porque ya no son hechos aislados. Hay que avanzar hacia un sistema público de mayor calidad, pues lo que pasó en Las Rejas y otros hechos similares sin duda tienen un impacto negativo en los usuarios que se movilizan por la red día a día”.

Una evacuación “compleja”

La gerente de Clientes y Sostenibilidad del Metro, Paulina del Campo, indicó al ahondar en el incidente que “la mantención preventiva que hacemos tiene tasas de cumplimiento de cerca del 99%, por eso no hay razones que nos hagan ligar el problema que se generó en Las Rejas con un posible problema de esa clase”.

Respecto de la salida de la gente de la estación, explicó que “cuando pasan hechos como este, nos enfocamos en la seguridad de los pasajeros. Por eso se inicia de inmediato la evacuación. Y además desde ese momento los equipos de mantenimiento empiezan a trabajar en terreno. Todo nuestro personal está capacitado para enfrentar situaciones como esta... La evacuación fue compleja por el humo, que naturalmente asusta a la gente. Se genera algún nivel de caos. Y los tres lesionados no fueron por el arco eléctrico, sino que por la evacuación... Lamentamos muchísimo los inconvenientes producidos”.

En todo caso, la empresa inició una investigación interna, como se encargó de recalcar la ejecutiva,

“Siempre hay una investigación interna ante cualquier incidente, para detectar el origen de lo producido y tomar medidas correctivas. Lo cierto es que esta fue una falla no tan rápida de recuperar, pero se hizo el esfuerzo para tener el servicio repuesto para la hora punta de la tarde”.

¿Qué es el “arco eléctrico” que causó la falla?

Lo sabido de manera extraoficial es que las baterías del tren se salieron del baúl que las contiene, caja que va en el último vagón. Y que al entrar el convoy a la estación Las Rejas se produjo un arco eléctrico causante de chispas, ruidos y humo.

El director de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Mayor, Néstor González Valenzuela, reseñó que “un símil de lo que pasó es lo que sucede cuando se se ve a alguien soldando al arco, y hay chispas y ruido. Un arco eléctrico se da cuando dos metales conductores de electricidad, uno cargado positivo y otro negativo, se unen de forma no totalmente estable. En cambio, si son unidos con rapidez hay un cortocircuito”.

“El arco se produce a través del aire, por donde circula la corriente, debido a la diferencia de voltaje. Lo del Metro es porque esas baterías deben haber sido arrastradas sobre las vías, sin contacto franco, lo que generó un recorrido de chispas. El humo creo que se debió a que el alto calor generado pudo derretir las ruedas de goma del tren subterráneo. Y el arco suena en el aire, lo que fue asimilado a una explosión”.

Cabe reseñar que el lunes se produjo otro incidente, denunciado por el sindicato de Metro, cuando hubo un problema en el control de cambio en la estación San Pablo. Pero eso no tuvo la repercusión de lo de Las Rejas.